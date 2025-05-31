Главные нововведения лета 2025 — что изменится и к чему готовиться украинцам

Украинцы на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Лето 2025 года принесет украинцам немало весомых нововведений. В июне, июле и августе наших граждан ждут изменения, связанные с деньгами. Речь идет о карточных переводах, открытом банкинге и единой базовой выплате уязвимым категориям лиц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам летом 2025 года.

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Уменьшенный лимит на переводы

Согласно меморандуму "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг", некоторым клиентам банков и небанковских финансовых учреждения снизят месячный лимит на исходящие переводы с 1 июня. Украинцы, отнесенные к "среднему" и "низкому" уровням риска, смогут отправлять с карт не более 100 000 грн/мес.

До лета 2025 года действовали такие ограничения:

50 000 грн — для клиентов "высокого" уровня риска;

150 000 грн — для клиентов "среднего" и "низкого" уровней риска.

Лимит распространяется на P2P-переводы и транзакции по реквизитам IBAN. Но не касается счетов с подтвержденными источниками доходов, волонтеров и операций между собственными картами в одном банке. Если клиент захочет превысить сумму 100 000 грн/мес., он должен предоставить документы о происхождении денег.

Единая базовая выплата

С 1 июля начнется прием заявок на назначение единой базовой выплаты в размере 4 500 грн. Она имеет целью заменить несколько различных финансовых пособий малообеспеченным семьям, пенсионерам без стажа и лицам с инвалидностью.

Экспериментальный проект утвержден постановлением Кабинета Министров от 25 марта 2025 г. № 371, он продлится до 1 июля 2027 года. Реализация состоится в два этапа. Сначала заявления будут принимать от семей, которые на дату обращения уже получают один из видов государственной поддержки:

помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, которые воспитываются в многодетной семье;

временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или место их пребывания неизвестно.

С 1 октября 2025 года перечень категорий расширится. Заявку можно будет подать онлайн через Дію или персонально в территориальном отделении Пенсионного фонда.

Концепция открытого банкинга

Согласно закону "О платежных услугах" с 1 августа в Украине заработает открытый банкинг. Его концепция предусматривает предоставление банками постоянного доступа к счетам и финансовой информации клиентов другим поставщикам платежных услуг. С согласия пользователей, конечно. Это позволит украинцам:

иметь доступ к разным банковским счетам в одном приложении;

получать предложения от финучреждений в одном месте;

обмениваться клиентской информацией в режиме реального времени (для поставщиков платежных услуг).

Иными словами, граждане смогут использовать средства с любого собственного счета, имея при себе только одну карточку. Система автоматически будет списывать финансы со счета, на котором присутствует достаточная сумма. Больше не придется собственноручно переводить деньги между картами и устанавливать приложения разных банков.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, банки активно мониторят финансовые операции украинцев, ища подозрительные транзакции. Под проверку могут попасть переводы от 400 000 грн, нетипичное снятие наличных, поступления политически значимых лиц и др. Следствием мониторинга может быть блокировка счета.

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