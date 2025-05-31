Головні нововведення літа 2025 — що зміниться і до чого готуватися українцям

Українці на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Літо 2025 року принесе українцям чимало вагомих нововведень. У червні, липні та серпні наших громадян чекають зміни, пов’язані з грошима. Йдеться про карткові перекази, відкритий банкінг і єдину базову виплату вразливим категоріям осіб.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям влітку 2025 року.

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Зменшений ліміт на перекази

Згідно з меморандумом "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг", деяким клієнтам банків і небанківських фінансових установи знизять місячний ліміт на вихідні перекази з 1 червня. Українці, віднесені до "середнього" та "низького" рівнів ризику, зможуть відправляти з карток не більше 100 000 грн/міс.

До літа 2025 року діяли такі обмеження:

50 000 грн — для клієнтів "високого" рівня ризику;

150 000 грн — для клієнтів "середнього" та "низького" рівнів ризику.

Ліміт поширюється на P2P-перекази і транзакції за реквізитами IBAN. Але не торкається рахунків із підтвердженими джерелами доходів, волонтерів та операцій між власними картками в одному банку. Якщо клієнт захоче перевищити суму 100 000 грн/міс., він повинен надати документи про походження коштів.

Єдина базова виплата

З 1 липня почнеться прийом заявок на призначення єдиної базової виплати в розмірі 4 500 грн. Вона має на меті замітити кілька різних фінансових допомог малозабезпеченим сім’ям, пенсіонерам без стажу та особам з інвалідністю.

Експериментальний проєкт затверджений постановою Кабінету Міністрів від 25 березня 2025 р. № 371, він триватиме до 1 липня 2027 року. Реалізація відбудеться у два етапи. Спершу заяви прийматимуть від родин, які на дату звернення вже отримують один із видів державної підтримки:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітній родині;

тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину чи місце їх перебування невідоме.

З 1 жовтня 2025 року перелік категорій розшириться. Заявку можна буде подати онлайн через Дію або персонально в територіальному відділенні Пенсійного фонду.

Концепція відкритого банкінгу

Відповідно до закону "Про платіжні послуги" з 1 серпня в Україні запрацює відкритий банкінг. Його концепція передбачає надання банками постійного доступу до рахунків і фінансової інформації клієнтів іншим надавачам платіжних послуг. За згодою користувачів, звісно. Це дозволить українцям:

мати доступ до різних банківських рахунків в одному застосунку;

отримувати пропозиції від фінустанов в одному місці;

обмінюватися клієнтською інформацією в режимі реального часу (для надавачів платіжних послуг).

Іншими словами, громадяни зможуть використовувати кошти з будь-якого власного рахунку, маючи при собі лише одну картку. Система автоматично списуватиме фінанси з рахунку, на якому присутня достатня сума. Більше не доведеться власноруч переказувати гроші між картками і встановлювати додатки різних банків.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, банки активно моніторять фінансові операції українців, шукаючи підозрілі транзакції. Під перевірку можуть потрапити перекази від 400 000 грн, нетипове зняття готівки, надходження політично значущих осіб тощо. Наслідком моніторингу може бути блокування рахунку.

Також ми писали, яку допомогу від держави мають особи з 2 групою інвалідності. В перелік пільг входить безплатний проїзд громадським транспортом, знижки на ліки при амбулаторному лікуванні, соціальні стипендії, пріоритет при отриманні житла та ін.