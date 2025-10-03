Звонки от мошенников останутся в прошлом — что будут делать мобильные операторы с октября

Мужчина с телефоном. Фото: Pexels

Регулярные звонки от мошенников больше не будут досаждать украинцам, поскольку вступило в силу постановление Кабинета Министров о блокировании спама, рекламы и потенциальных вызовов от аферистов. Навязчивые компании не смогут агитировать за свои услуги через телефонные разговоры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев совсем скоро.

Реклама

Читайте также:

Мошенники потеряли инструмент влияния

В конце июня 2025 года правительство приняло постановление № 761 "Об утверждении Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг", которое вступало в силу через три месяца со дня опубликования. Это произошло 2 октября, что означает реализацию анонсированных требований. Всего предусмотрено семь нововведений:

блокировка мобильными операторами спам-звонков, навязчивой рекламы, фейковых поздравлений о выигрыше в лотерею и т.д.;

возможность для абонентов отслеживать свои расходы и управлять платными услугами в личном кабинете;

защита от случайных списаний за услуги, активация которых не была подтверждена;

запрет блокировки SIM-карт украинцев в зонах боевых действий и предоставление одного пакета услуг бесплатно при первом входе в сеть;

установление предельных лимитов на балансе для защиты от долгов;

предоставление информации о реальной скорости интернета;

предоставление сведений о доступном покрытии.

Теперь поставщики коммуникационных услуг будут блокировать номера, с которых абонентам массово звонят без их согласия. Компании должны заключить договор с мобильным оператором, дабы получить возможность осуществлять вызовы, используя только конкретные номера.

Выгодный тариф для пенсионеров

Ранее мы рассказывали, какой тарифный план выбрать украинцам пожилого возраста. Для пенсионеров на первом месте часто стоит стоимость и наличие значительного объема минут на разговоры. Киевстар предлагает абонентам бюджетный тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/мес., который обеспечивает оптимальными условиями.

За такие деньги предоставляют 10 ГБ трафика, безлим на звонки в сети Киевстара, 100 минут на разговоры по Украине, 100 SMS. Дополнительно в пакете услуг — Киевстар ТВ Легкий и домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Также предусмотрена одна Суперсила на выбор: можно заказать дополнительные гигабайты, минуты и т.д.

Напомним, Киевстар поднял стоимость некоторых тарифных планов. Украинцы должны платить больше за пакеты услуг LOVE UA Свет 2023 (300 грн/мес.) и LOVE UA Контракт (250 грн/мес.). Наполнение тарифов не изменилось.

Также мы писали, что lifecell предупредил клиентов о подорожании двух популярных тарифных планов — "Единая сеть премиум 30" и "Единая сеть премиум 30 подписка" с 1 октября стоят 40 грн вместо 30 грн.