Дзвінки від шахраїв залишаться в минулому — що робитимуть мобільні оператори з жовтня

Чоловік із телефоном. Фото: Pexels

Регулярні дзвінки від шахраїв більше не докучатимуть українцям, оскільки набула чинності постанова Кабінету Міністрів щодо блокування спаму, реклами та потенційних викликів від аферистів. Нав’язливі компанії не зможуть агітувати за свої послуги через телефонні розмови.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців зовсім скоро.

Реклама

Читайте також:

Шахраї втратили інструмент впливу

Наприкінці червня 2025 року уряд ухвалив постанову № 761 "Про затвердження Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг", яка набувала чинності через три місяця з дня опублікування. Це сталося 2 жовтня, що означає реалізацію анонсованих вимог. Всього передбачено сім нововведень:

блокування мобільними операторами спам-дзвінків, нав’язливої реклами, фейкових привітань про виграш у лотерею тощо;

можливість для абонентів відслідковувати свої витрати і керувати платними послугами в особистому кабінеті;

захист від випадкових списань за послуги, активація яких не була підтверджена;

заборона блокування SIM-карт українців у зонах бойових дій та надання одного пакета послуг безплатно під час першого входу в мережу;

встановлення граничних лімітів на балансі для захисту від боргів;

надання інформації про реальну швидкість інтернету;

надання відомостей про доступне покриття.

Тепер надавачі комунікаційних послуг будуть блокувати номери, з яких абонентам масово телефонують без їх згоди. Компанії повинні укласти договір з мобільним оператором, аби отримати можливість здійснювати виклики, використовуючи лише конкретні номери.

Вигідний тариф для пенсіонерів

Раніше ми розповідали, який тарифний план обрати українцям похилого віку. Для пенсіонерів на першому місці часто стоїть вартість та наявність значного обсягу хвилин на розмови. Київстар пропонує абонентам бюджетний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс., який забезпечує оптимальними умовами.

За такі гроші надають 10 ГБ трафіку, безлім на дзвінки в мережі Київстару, 100 хвилин на розмови по Україні, 100 SMS. Додатково в пакеті послуг — Київстар ТБ Легкий і домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Також передбачена одна Суперсила на вибір: можна замовити додаткові гігабайти, хвилини тощо.

Нагадаємо, Київстар підняв вартість деяких тарифних планів. Українці повинні платити більше за пакети послуг LOVE UA Світло 2023 (300 грн/міс.) та LOVE UA Контракт (250 грн/міс.). Наповнення тарифів не змінилося.

Також ми писали, що lifecell попередив клієнтів про дорожчання двох популярних тарифних планів — "Єдина мережа преміум 30" та "Єдина мережа преміум 30 передплата" з 1 жовтня коштують 40 грн замість 30 грн.