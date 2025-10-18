Выезд в Румынию — зачем украинцам оформлять CNP и что это такое

Украинцы на станции. Фото: УНИАН

Многие украинцы проживают в Румынии, но не все знают, какой документ надо обязательно оформить. Без него доступ ко многим услугам, таким как открытие банковского счета или получение медицинской помощи, будет закрыт.

Об этом рассказало издание Visit Ukraine.

Какой документ нужен в Румынии

Речь идет о Cod Numeric Personal (CNP), который является аналогом украинского идентификационного номера. Он состоит из 13 цифр и содержит зашифрованную информацию о человеке. С его помощью происходит идентификация личности в системе, поэтому при отсутствии CNP становится проблематично получить даже базовые услуги.

В частности, код нужен для:

получения медицинской помощи и регистрации в системе здравоохранения;

официального трудоустройства;

открытия счета в банке;

оформления социальных выплат и пособий от государства;

регистрации в налоговой службе (ANAF);

зачисления ребенка в учреждение образования;

получения доступа к государственным услугам.

Украинцам со временной защитой не нужно дополнительно никуда обращаться, поскольку CNP присваивается автоматически при регистрации в Инспекторате по делам иммиграции (IGI). Иностранцы, находящиеся в Румынии на других основаниях, получают код вместе с резидентской карточкой (permis de ședere). Придется заполнить специальное заявление, указав цель приезда.

Новые правила пересечения границы ЕС

Ранее мы рассказывали, что с 12 октября в Европейском Союзе вступили в силу новые правила пересечения внешних границ. Они предусматривают сбор у граждан стран, которые не входят в ЕС, биометрических данных, в частности отпечатков пальцев и фото лица.

Систему EES (Entry/Exit System) обязались запустить 29 стран Шенгенской зоны. Теперь при пересечении внешней границы Евросоюза украинцам придется сфотографироваться и сдать отпечатки для создания специального цифрового профиля путешественника.

Такая процедура осуществляется один раз, а при последующих поездках система будет сверять информацию через терминалы считывания биометрических данных. Иными словами, привычные штампы в паспортах постепенно исчезнут, поскольку все данные о путешествиях будут храниться в электронной базе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым украинцам могут отказать во въезде в Польшу. Проблемы возникнут, если будет просроченная виза или недействительный биометрический паспорт. Плюс тщательно проверяется наличие страховки.

Также мы писали, сколько валюты украинцы могут вывезти за границу. Без письменного декларирования разрешается транспортировать до 10 000 евро в эквиваленте, однако сумму можно увеличить.