Виїзд у Румунію — навіщо українцям оформлювати CNP і що це таке

Чимало українців проживають у Румунії, але не всі знають, який документ треба обов’язково оформити. Без нього доступ до багатьох послуг, як от відкриття банківського рахунку чи отримання медичної допомоги, буде закритий.

Про це розповіло видання Visit Ukraine.

Який документ потрібен в Румунії

Йдеться про Cod Numeric Personal (CNP), який є аналогом українського ідентифікаційного номера. Він складається з 13 цифр і містить зашифровану інформацію про людину. З його допомогою відбувається ідентифікація особи в системі, тож за відсутності CNP стає проблематично отримати навіть базові послуги.

Зокрема, код потрібен для:

отримання медичної допомоги та реєстрації в системі охорони здоров'я;

офіційного працевлаштування;

відкриття рахунку в банку;

оформлення соціальних виплат і допомог від держави;

реєстрації в податковій службі (ANAF);

зарахування дитини в заклад освіти;

отримання доступу до державних послуг.

Українцям із тимчасовим захистом не потрібно додатково нікуди звертатися, оскільки CNP присвоюється автоматично при реєстрації в Інспектораті у справах імміграції (IGI). Іноземці, які перебувають у Румунії на інших підставах, отримують код разом із резидентською карткою (permis de ședere). Доведеться заповнити спеціальну заяву, вказавши мету приїзду.

