Некоторые украинцы в Чехии потеряют право на бесплатные медуслуги — кого касается

Люди гуляют по улице в Праге. Фото: Freepik

Более 80 тысяч граждан Украины, которые находятся в Чехии под временной защитой, планируют получить специальное разрешение на долгосрочное пребывание (ZDP). Однако в результате этого они потеряют доступ к бесплатным медицинским услугам.

Об этом пишет издание Czechia-online.

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Лицам, находящимся в Чехии с временной защитой, в том числе и украинцам, предоставляется привилегированный доступ к государственной медицине. Первые 90 дней после прибытия в страну они получают медицинские услуги бесплатно. Затем государство продолжает покрывать расходы для отдельных категорий.

К ним относятся:

дети до 18 лет;

студенты;

лица с инвалидностью;

зарегистрированные безработные;

смотрители малолетних детей;

люди старше 65 лет.

Однако после перехода на ZDP эти гарантии теряются, ведь получение специального разрешения предусматривает, что лицо перестает считаться имеющим право на автоматическое государственное страхование, ведь оно становится обычным иностранцем на долгосрочном пребывании.

Важно: переход на ZDP активируется в момент получения биометрической карты. Именно с этой даты прекращается государственное медицинское страхование.

Как сохранить льготы

Чтобы в дальнейшем иметь право на бесплатную медицину, украинцам, которые перешли на ZDP, надо выбрать один из вариантов:

Работать официально, чтобы работодатель платил за них взносы в государственную страховую. Заключить договор коммерческого медицинского страхования.

Все остальные категории — в частности пенсионеры, студенты без работы или домохозяйки — должны платить сами.

Эти нормы не касаются только несовершеннолетних детей — даже при ZDP на них распространяется государственное страхование, а взносы должны платить отец или мать — в 2025 году это 2 808 крон ежемесячно.

Что касается студентов, то даже при условии обучения в чешских вузах, они теряют право на государственное страхование в случае оформления ZDP. Если же студент трудоустроен, то за него взносы платит работодатель, при этом зарплата должна составлять минимум 4 500 крон по DPC или 11 500 крон по DPP.

Страховой полис должен быть действующим весь период пребывания в Чехии. Без этого документа украинцы рискуют потерять право на легальное проживание.

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