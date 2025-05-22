Деякі українці в Чехії втратять право на безплатні медпослуги — кого стосується

Люди гуляють вулицею в Празі. Фото: Freepik

Понад 80 тисяч громадян України, які перебувають у Чехії під тимчасовим захистом, планують отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування (ZDP). Однак внаслідок цього вони втратять доступ до безоплатних медичних послуг.

Про це пише видання Czechia-online.

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Особам, які перебувають в Чехії з тимчасовим захистом, в тому числі й українцям, надається привілейований доступ до державної медицини. Перші 90 днів після прибуття до країни вони отримують медичні послуги безоплатно. Потім держава продовжує покривати витрати для окремих категорій.

До них належать:

діти до 18 років;

студенти;

особи з інвалідністю;

зареєстровані безробітні;

доглядальники малолітніх дітей;

люди старше 65 років.

Однак після переходу на ZDP ці гарантії втрачаються, адже отримання спеціального дозволу передбачає, що особа перестає вважатися такою, що має право на автоматичне державне страхування, адже вона стає звичайним іноземцем на довгостроковому перебуванні.

Важливо: перехід на ZDP активується в момент отримання біометричної картки. Саме з цієї дати припиняється державне медичне страхування.

Як зберегти пільги

Щоб надалі мати право на безплатну медицину, українцям, які перейшли на ZDP, треба обрати один з варіантів:

Працювати офіційно, аби роботодавець сплачував за них внески до державної страхової. Укласти договір комерційного медичного страхування.

Усі інші категорії — зокрема пенсіонери, студенти без роботи або домогосподарки — мусять платити самі.

Ці норми не стосуються лише неповнолітніх дітей — навіть при ZDP на них розповсюджується державне страхування, а внески мають сплачувати батько або мати — у 2025 році це 2 808 крон щомісяця.

Щодо студентів, то навіть за умови навчання в чеських вишах, вони втрачають право на державне страхування у разі оформлення ZDP. Якщо ж студент працевлаштований, то за нього внески платить роботодавець, при цьому зарплата має становити мінімум 4 500 крон за DPC або 11 500 крон за DPP.

Страховий поліс має бути чинним весь період перебування в Чехії. Без цього документа українці ризикують втратити право на легальне проживання.

Раніше ми писали, що деякі українці в Чехії можуть отримати грошову допомогу до 108 тисяч крон.

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