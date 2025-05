Меморандум про співпрацю у медицині — Україна і Чехія підписали документ

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: facebook/olenazelenska.official

Україна та Чехія 5 травня підписали меморандуми про посилення співпраці у медичному партнерстві. Наразі діють вже 62 меморандуми з 22 країнами, і Чехія буде 23.

Про це повідомила Перша леді України Олена Зеленська у Facebook.

Співпраця України та Чехії

"Наші країни просто на полях конференції підписали меморандуми про медичне партнерство. Це унікальний формат співпраці, який ми запровадили два роки тому на Summit of First Ladies and Gentlemen у Києві", — розповіла Зеленська.

Вона зазначила, що наразі вже діють 62 меморандуми з 22 країнами. Перша леді подякувала Чехії, що вона буде 23, адже це партнерство щодня рятує сотні життів.

Олена Зеленська на конференції в Чехії. Фото: facebook/olenazelenska.official

Крім того, дружина президента згадала про ментальне здоров'я українців. За її даними, 83% українців відчувають стрес і 78% пов’язують його безпосередньо з війною. Водночас ніхто не скасовував хвороб мирного часу: онкології, критичних станів, епідемій. Крім того, уваги потребують люди з хронічними діагнозами, які мали проблеми зі здоров’ям і до російського нападу.

"Навантаження на кожного лікаря та на кожну лікарню в Україні значно, якщо не в десятки разів, більше, ніж у сусідніх із нами країнах. Можливо, найбільше у світі. Ось чому я вдячна Чехії за те, що вона поруч із нами на шляху порятунку людей", — наголосила Олена Зеленська.

Скриншот допису Олени Зеленської

Нагадаємо, подружжя Зеленських прибуло до Чехії 4 травня. Вони мали низку зустрічей з чеськими чиновниками.

В рамках цього візиту країни ухвалили рішення створити спільну школу F-16. Однак зробити це на території України, на жаль, не вдасться.