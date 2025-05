Меморандум о сотрудничестве в медицине — Украина и Чехия подписали документ

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: facebook/olenazelenska.official

Украина и Чехия 5 мая подписали меморандумы об усилении сотрудничества в медицинском партнерстве. Сейчас действуют уже 62 меморандума с 22 странами, и Чехия будет 23.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в Facebook.

Сотрудничество Украины и Чехии

"Наши страны прямо на полях конференции подписали меморандумы о медицинском партнерстве. Это уникальный формат сотрудничества, который мы ввели два года назад на Summit of First Ladies and Gentlemen в Киеве", — рассказала Зеленская.

Она отметила, что сейчас уже действуют 62 меморандума с 22 странами. Первая леди поблагодарила Чехию, что она будет 23, ведь это партнерство ежедневно спасает сотни жизней.

Елена Зеленская на конференции в Чехии. Фото: facebook/olenazelenska.official

Кроме того, супруга президента вспомнила о ментальном здоровье украинцев. По ее данным, 83% украинцев испытывают стресс и 78% связывают его непосредственно с войной. В то же время никто не отменял болезней мирного времени: онкологии, критических состояний, эпидемий. Кроме того, во внимании нуждаются люди с хроническими диагнозами, которые имели проблемы со здоровьем и до российского нападения.

"Нагрузка на каждого врача и на каждую больницу в Украине значительно, если не в десятки раз, больше, чем в соседних с нами странах. Возможно, самая большая в мире. Вот почему я благодарна Чехии за то, что она рядом с нами на пути спасения людей", — подчеркнула Елена Зеленская.

Скриншот сообщения Елены Зеленской

Напомним, супруги Зеленские прибыли в Чехию 4 мая. Они имели ряд встреч с чешскими чиновниками.

В рамках этого визита страны приняли решение создать совместную школу F-16. Однако сделать это на территории Украины, к сожалению, не удастся.