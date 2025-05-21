Українці в Чехії можуть отримати до 108 тисяч крон — кому та за що передбачені виплати

Чеські крони на столі. Фото: Pixabay

Через війну багато громадян України вимушені шукати прихистку в країнах Європи. Чехія входить до трійки держав, які прийняли найбільше біженців. Деякі українці, які проживають у цій країні, можуть отримати додаткову виплату на переїзд у нове житло. Однак для цього необхідно відповідати низці умов.

Про те, хто може отримати гроші на переїзд та від чого залежить сума виплат, повідомляє видання ProUkrainu.cz.

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Які суми будуть виплачувати

Цю ініціативу започаткували з метою допомогти найбільш вразливим категоріям біженців, котрі вже втратили або ось-ось втратять тимчасове житло, забезпечивши їм перехід до самостійної оренди.

Гроші надають одноразово, але лише після підписання повноцінного договору оренди. Отриману суму можна використати на оплату застави за нове житло, послуги рієлтора, перший місяць оренди або комунальні рахунки. Розмір допомоги залежить від кількості членів родини:

Для однієї-двох осіб передбачено до 60 тисяч крон (112 680 грн). Родина з трьох-чотирьох осіб може розраховувати на суму до 84 тисяч крон (157 752 грн). Якщо в родині п’ять і більше людей — максимальна виплата становить 108 тисяч крон (202 824 грн).

Крім грошової допомоги, програма Meet 2 Grow також допомагає знайти житло, вести перемовини з орендодавцями та оформити необхідні документи.

Хто може отримати допомогу

Подати заявку можна онлайн на сайті Meet 2 Grow. Програму фінансують Європейський Союз та Міністерство внутрішніх справ Чехії. Претендувати на участь у програмі можуть українські біженці, які отримали тимчасовий захист до 31 грудня 2023 року і вчасно його продовжили.

Також важливо, щоб людина на той момент мешкала у державному гуманітарному гуртожитку Середньочеського краю, а зараз проживає там же вже на умовах самооплати відповідно до договору. Допомога надається тим, хто планує переїхати в орендоване житло, але має фінансові труднощі, мовний бар’єр або адміністративні проблеми.

Раніше ми писали, що українцям за кордоном слід дотримуватись законів і правил перебування, інакше можливе вислання. Це стосується й тих, хто живе у Польщі та Чехії.

Також ми розповідали, що в Чехії у 2024 році зросла "мінімалка", а з 2025 року її розмір автоматично обчислюється на основі середньої зарплати. Такий підхід дозволяє щороку стабільно та прогнозовано коригувати доходи найменш оплачуваних працівників.