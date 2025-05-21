Украинцы в Чехии могут получить до 108 тысяч крон — кому и за что предусмотрены выплаты

Чешские кроны на столе. Фото: Pixabay

Из-за войны многие граждане Украины вынуждены искать убежища в странах Европы. Чехия входит в тройку государств, которые приняли больше всего беженцев. Некоторые украинцы, проживающие в этой стране, могут получить дополнительную выплату на переезд в новое жилье. Однако для этого необходимо соответствовать ряду условий.

О том, кто может получить деньги на переезд и от чего зависит сумма выплат, сообщает издание ProUkrainu.cz.

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Какие суммы будут выплачивать

Эту инициативу начали с целью помочь наиболее уязвимым категориям беженцев, которые уже потеряли или вот-вот потеряют временное жилье, обеспечив им переход к самостоятельной аренде.

Деньги предоставляют единоразово, но только после подписания полноценного договора аренды. Полученную сумму можно использовать на оплату залога за новое жилье, услуги риелтора, первый месяц аренды или коммунальные счета. Размер помощи зависит от количества членов семьи:

Для одного-двух человек предусмотрено до 60 тысяч крон (112 680 грн). Семья из трех-четырех человек может рассчитывать на сумму до 84 тысяч крон (157 752 грн). Если в семье пять и более человек — максимальная выплата составляет 108 тысяч крон (202 824 грн).

Кроме денежной помощи, программа Meet 2 Grow также помогает найти жилье, вести переговоры с арендодателями и оформить необходимые документы.

Кто может получить помощь

Подать заявку можно онлайн на сайте Meet 2 Grow. Программу финансируют Европейский Союз и Министерство внутренних дел Чехии. Претендовать на участие в программе могут украинские беженцы, которые получили временную защиту до 31 декабря 2023 года и вовремя ее продлили.

Также важно, чтобы человек на тот момент жил в государственном гуманитарном общежитии Среднечешского края, а сейчас проживает там же уже на условиях самооплаты в соответствии с договором. Помощь предоставляется тем, кто планирует переехать в съемное жилье, но имеет финансовые трудности, языковой барьер или административные проблемы.

Ранее мы писали, что украинцам за рубежом следует соблюдать законы и правила пребывания, иначе возможна высылка. Это касается и тех, кто живет в Польше и Чехии.

Также мы рассказывали, что в Чехии в 2024 году выросла "минималка", а с 2025 года ее размер автоматически вычисляется на основе средней зарплаты. Такой подход позволяет ежегодно стабильно и прогнозируемо корректировать доходы наименее оплачиваемых работников.