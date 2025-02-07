Пересечение границы по-новому – кого из водителей не будут пропускать и почему

Автомобили возле пункта пропуска. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцев, которые хотят пересечь государственную границу с гуманитарным грузом, не будут пропускать без внесенных сведений о личности в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи. Правила для водителей изменились, их соблюдение является обязательным.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в собственном Telegram-канале.

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Новые правила пересечения границы

Чтобы возить грузы, необходимо внести информацию о водителе в Автоматизированную систему, к которой будет иметь доступ Госпогранслужба для осуществления проверки. Согласно новым правилам, пропуск будут давать уполномоченные лица при условии выполнения правил пересечения украинской границы и принятия областными военными администрациями решений о внесении данных в систему.

"Решение о включении лица в эту систему принимается на 3 месяца. Необходимо предоставить заявление о получении гуманитарной помощи, обоснование от доноров и получателей гуманитарной помощи по объему грузов и количества транспортных средств", — уточнил нардеп.

Какие документы требуют на границе

Напомним, с 1 апреля 2024 года заработали новые правила для ввоза волонтерами так называемой "гуманитарки". Чтобы оказаться за границей и забрать груз, водитель должен продать заявку на регистрацию в системе "Шлях". Для этого надо получить разрешение от областной военной администрации.

В случае положительного решения сведения вносят в информационную базу. С собой необходимо иметь такие документы:

водительское удостоверение;

справки о государственной регистрации автомобиля;

талон технического осмотра;

санитарную книгу с действительными записями (при перевозке пищевой продукции);

специальное разрешение от полиции на транспортировку крупногабаритных или сверхтяжелых грузов.

В целом Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи разработали для упрощения и ускорения процессов, связанных с распределением грузов.

Напомним, в 2025 году для въезда в Польшу украинцам нужно будет оформить ETIAS. Стоимость разрешения на пересечение границы составляет 7 евро, документ будет действовать три года. Но сбор не взимается с детей до 18 лет и лиц старше 70.

Также мы писали, что некоторые лекарственные средства запрещено ввозить на территорию Европейского Союза. Например, в перечень входят рецептурные препараты, а также средства, которые содержат кодеин или эфедрин. Это "Нурофен Плюс", "Кетанов" и "Бронхолитин".