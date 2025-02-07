Перетин кордону по-новому – кого з водіїв не пропускатимуть і чому

Автомобілі біля пункту пропуску. Фото: ДПСУ/Facebook

Українців, які хочуть перетнути державний кордон із гуманітарним вантажем, не пропускатимуть без внесених відомостей про особу в Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги. Правила для водіїв змінилися, їх дотримання є обов’язковим.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у власному Telegram-каналі.

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Нові правила перетину кордону

Аби возити вантажі, необхідно внести інформацію про водія в Автоматизовану систему, до якої матиме доступ Держприкордонслужба для здійснення перевірки. Згідно з новими правилами, пропуск даватимуть уповноважені особи за умови виконання правил перетину українського кордону та ухвалення обласними військовими адміністраціями рішень про внесення даних у систему.

"Рішення про включення особи в цю систему приймається на 3 місяці. Необхідно надати заяву про отримання гуманітарної допомоги, обґрунтування від донорів та отримувачів гуманітарної допомоги щодо обсягу вантажів та кількості транспортних засобів", — уточнив нардеп.

Які документи вимагають на кордоні

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року запрацювали нові правила для ввезення волонтерами так званої "гуманітарки". Щоб опинитися за кордоном і забрати вантаж, водій повинен продати заявку на реєстрацію в системі "Шлях". Для цього треба отримати дозвіл від обласної військової адміністрації.

В разі позитивного рішення відомості вносять в інформаційну базу. З собою необхідно мати такі документи:

водійське посвідчення;

довідки про державну реєстрацію автомобіля;

талон технічного огляду;

санітарну книгу з дійсними записами (при перевезенні харчової продукції);

спеціальний дозвіл від поліції на транспортування великогабаритних або надважких вантажів.

Загалом Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги розробили для спрощення і прискорення процесів, пов’язаних із розподілом вантажів.

Нагадаємо, у 2025 року для в’їзду до Польщі українцям потрібно буде оформити ETIAS. Вартість дозволу на перетин кордону становить 7 євро, документ діятиме три роки. Але збір не стягується з дітей до 18 років і осіб старше 70.

Також ми писали, що деякі лікарські засоби заборонено ввозити на територію Європейського Союзу. Наприклад, у перелік входять рецептурні препарати, а також засоби, які містять кодеїн або ефедрин. Це "Нурофен Плюс", "Кетанов" і "Бронхолітин".