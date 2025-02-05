Украинцы могут увеличить свою пенсию — как повысить выплаты в 1,5 раза

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Украинцы имеют возможность увеличить размер своих пенсионных выплат. Однако для этого нужно пожертвовать несколькими годами своего заслуженного отдыха.

О том, как граждане Украины могут увеличить размер своего пенсионного обеспечения в 1,5 раза, рассказали на профильном сайте "На Пенсии".

Читайте также:

Кто может выйти на пенсию в 2025 году

Согласно пенсионной реформе, для того, чтобы получить пенсию в 60 лет, стаж, дающий такое право, ежегодно увеличивается на 12 месяцев. Так, в 2028 году этот стаж составит 35 лет. В 2025 году право на пенсию по возрасту будут иметь граждане:

в 60 лет — при наличии 32 лет страхового стажа;

в 63 года — при наличии от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет — при наличии от 15 до 22 лет стажа.

В случае отсутствия необходимого стажа для пенсии в 65 лет, граждане смогут получить социальную помощь от государства.

Как увеличить размер пенсионных выплат

Согласно законодательству, украинцы могут увеличить свои пенсионные выплаты, если отсрочат выход на пенсию:

Если пенсия откладывается до пяти лет, увеличение составляет 0,5% за каждый месяц. Если пенсия откладывается более чем на пять лет, увеличение составляет 0,75% за каждый месяц.

Поэтому если человек не оформит пенсию в 60 лет, имея достаточный страховой стаж, а решит подождать до 65 лет и 7 месяцев, он сможет получить прибавку к пенсии в размере 50% от стандартной выплаты.

Чтобы отсрочить пенсию, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины до достижения 60-летнего возраста. Если этого не сделать, пенсия будет назначена автоматически после достижения соответствующего возраста.

Ранее мы писали, что размер пенсии в Украине определяется не только страховым стажем, но и величиной заработка. Кроме того, существуют определенные региональные различия среднего показателя. Недавно были обнародованы новые статистические данные по пенсиям в разных областях страны.

Также мы рассказывали, что люди старше 60 лет часто сталкиваются с дополнительными расходами на медикаменты, коммунальные услуги и другие важные потребности. Поэтому государство ввело пенсионные надбавки и льготы для лиц пожилого возраста, чтобы улучшить их финансовое состояние.