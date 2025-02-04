Пільги, виплати та допомога для українців 60+ — що очікувати у 2025 році

Людина похилого віку читає книгу. Фото: УНІАН

Держава забезпечує людей поважного віку соціальною та фінансовою підтримкою, проте не всі пенсіонери знають, які саме пільги та доплати для них передбачені. У 2025 році деякі послуги будуть доступні безплатно або зі значними знижками.

Про те, що буде з виплатами та пільгами українців у віці 60+ до кінця 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що буде з виплатами українців 60+ у 2025 році

Люди після 60 років часто потребують додаткових витрат на ліки, комунальні послуги та інші нагальні потреби. Саме тому державою передбачені вікові надбавки, які спрямовані на покращення матеріального положення громадян похилого віку.

У 2025 році пенсіонери, яким виповниться 70, 75 або 80 років, зможуть отримати додаткові гроші до своєї пенсії. Доплату надають українцям, чий розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн. Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера:

Від 70 до 75 років — до 300 грн. Від 75 до 80 років — до 456 грн. 80 років і більше — до 570 грн.

Які пільги діятимуть для українців старше 60 років у 2025 році

Українці віком від 60 років можуть розраховувати на низку соціальних пільг, що допоможуть зменшити їхні фінансові витрати. У 2025 році можна отримати таку підтримку:

Компенсація витрат на комунальні послуги

Колишні працівники сфери медицини, освіти та культури, які проживають у сільській місцевості, можуть отримати 100% компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг.

Пенсіонери, що займались іншою роботою або проживають у містах, також мають можливість оформити допомогу на оплату комуналки, якщо їхні витрати на комуналку перевищують встановлений державою обов’язковий платіж. Розмір субсидії визначається індивідуально, а заявку на субсидію можна подати через Пенсійний фонд або онлайн через платформу "Дія".

Пільговий проїзд

Пенсіонери в Україні мають право на безоплатний проїзд у певних видах транспорту. Зокрема, вони можуть користуватися міським громадським транспортом (окрім метро), а також безплатно пересуватися приміськими автобусами та електричками.

Зменшення податкового навантаження

Пенсіонери звільняються від сплати земельного податку за ділянки певних розмірів. Безплатно можна володіти землею у таких межах:

до 0,10 га — у містах;

до 0,12 га — для садівництва;

до 0,10 га — для дачних ділянок;

до 0,01 га — для гаражного будівництва;

до 2 га — для особистого сільського господарства;

до 0,15 га — для аналогічних потреб у селищах міського типу;

до 0,25 га — для зведення житлового будинку та господарських будівель у сільській місцевості.

Для оформлення цієї пільги необхідно надати пенсійне посвідчення.

Знижка на автострахування

Відповідно до українського законодавства, пенсіонери, які мають автомобіль із двигуном об'ємом до 2500 куб. см або електродвигуном потужністю до 100 кВт, можуть оформити автострахування зі знижкою 50%.

Раніше такою пільгою міг користуватися лише сам власник авто, але за оновленими правилами застрахованим автомобілем можуть керувати й інші особи, що належать до пільгових категорій.

Юридична допомога на пільгових умовах

Люди пенсійного віку можуть отримати юридичні консультації безплатно або зі значною знижкою. Це включає оформлення документів, захист прав та надання інших правових послуг.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що в Україні залізничні пільги поширюються лише на окремі категорії громадян. Деякі пільговики можуть безплатно подорожувати лише приміськими електропоїздами, тоді як інші мають можливість купувати зі знижкою квитки на регіональні та швидкісні потяги.

Також ми розповідали, що діти війни мають право на спеціальні соціальні гарантії. Вони можуть користуватися пільговими умовами під час оформлення відпусток, отримувати знижки на оплату комунальних послуг та мають доступ до інших видів державної підтримки.