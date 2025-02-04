Льготы, выплаты и помощь для украинцев 60+ — что ожидать в 2025 году

Пожилой человек читает книгу. Фото: УНИАН

Государство обеспечивает людей почтенного возраста социальной и финансовой поддержкой, однако не все пенсионеры знают, какие именно льготы и доплаты для них предусмотрены. В 2025 году некоторые услуги будут доступны бесплатно или со значительными скидками.

О том, что будет с выплатами и льготами украинцев в возрасте 60+ до конца 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что будет с выплатами украинцев 60+ в 2025 году

Люди после 60 лет часто нуждаются в дополнительных расходах на лекарства, коммунальные услуги и другие насущные потребности. Именно поэтому государством предусмотрены возрастные надбавки, которые направлены на улучшение материального положения граждан пожилого возраста.

В 2025 году пенсионеры, которым исполнится 70, 75 или 80 лет, смогут получить дополнительные деньги к своей пенсии. Доплату предоставляют украинцам, чей размер пенсии не превышает 10 340,35 грн. Размер надбавки зависит от возраста пенсионера:

От 70 до 75 лет — до 300 грн. От 75 до 80 лет — до 456 грн. 80 лет и более — до 570 грн.

Какие льготы будут действовать для украинцев старше 60 лет в 2025 году

Украинцы в возрасте от 60 лет могут рассчитывать на ряд социальных льгот, которые помогут уменьшить их финансовые расходы. В 2025 году можно получить такую поддержку:

Компенсация расходов на коммунальные услуги

Бывшие работники сферы медицины, образования и культуры, проживающие в сельской местности, могут получить 100% компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Пенсионеры, которые занимались другой работой или проживают в городах, также имеют возможность оформить помощь на оплату коммуналки, если их расходы на коммуналку превышают установленный государством обязательный платеж. Размер субсидии определяется индивидуально, а заявку на субсидию можно подать через Пенсионный фонд или онлайн через платформу "Дія".

Льготный проезд

Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в определенных видах транспорта. В частности, они могут пользоваться городским общественным транспортом (кроме метро), а также бесплатно передвигаться пригородными автобусами и электричками.

Уменьшение налоговой нагрузки

Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за участки определенных размеров. Бесплатно можно владеть землей в таких пределах:

до 0,10 га — в городах;

до 0,12 га — для садоводства;

до 0,10 га — для дачных участков;

до 0,01 га — для гаражного строительства;

до 2 га — для личного сельского хозяйства;

до 0,15 га — для аналогичных нужд в поселках городского типа;

до 0,25 га — для возведения жилого дома и хозяйственных построек в сельской местности.

Для оформления этой льготы необходимо предоставить пенсионное удостоверение.

Скидка на автострахование

В соответствии с украинским законодательством, пенсионеры, которые имеют автомобиль с двигателем объемом до 2500 куб. см или электродвигателем мощностью до 100 кВт, могут оформить автострахование со скидкой 50%.

Ранее такой льготой мог пользоваться только сам владелец авто, но по обновленным правилам застрахованным автомобилем могут управлять и другие лица, относящиеся к льготным категориям.

Юридическая помощь на льготных условиях

Люди пенсионного возраста могут получить юридические консультации бесплатно или со значительной скидкой. Это включает оформление документов, защиту прав и предоставление других правовых услуг.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в Украине железнодорожные льготы распространяются только на отдельные категории граждан. Некоторые льготники могут бесплатно путешествовать только пригородными электропоездами, тогда как другие имеют возможность покупать со скидкой билеты на региональные и скоростные поезда.

Также мы рассказывали, что дети войны имеют право на специальные социальные гарантии. Они могут пользоваться льготными условиями при оформлении отпусков, получать скидки на оплату коммунальных услуг и имеют доступ к другим видам государственной поддержки.