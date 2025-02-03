Пенсії в Україні — в яких областях найбільші та найменші виплати

Бабуся отримує пенсію. Фото: УНІАН

Розмір пенсійного забезпечення українців залежить від страхового стажу людини та розміру заробітної плати. При цьому можна помітити й певні територіальні відмінності. В Україні опублікували нові дані про розмір пенсій у різних регіонах.

Статистику про те, в яких областях України найбільші та найменші пенсії, надав сервіс Опендатабот.

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Де в Україні найменші та найбільші пенсії

Станом на кінець 2024 року середня пенсія по країні становить 5 789 грн. Однак інфляція, яка минулого року склала 12%, фактично знецінила це збільшення. На сьогодні в Україні налічується 10,34 мільйона пенсіонерів, і 26% з них отримують пенсію менше ніж 3 тисяч грн.

Найвищі пенсії у Києві — 8 017,65 грн, що на третину більше середнього рівня по країні. Натомість найменші виплати зафіксовані в Тернопільській області — 4 484,69 грн, що на 23% нижче за середнє значення по Україні. У двох областях навпаки було зафіксовано значне зниження пенсій:

у Житомирській — на 10%;

у Рівненській середня пенсія впала на 24% (до 5 159,85 грн).

Також 26% пенсіонерів (2,68 млн осіб) отримують менше ніж 3 000 грн, середня пенсія цієї категорії — 2 759,86 грн. Однак є й 12% пенсіонерів (1,26 млн осіб), які отримують більше ніж 10 000 грн, і їхня середня пенсія складає 15 379,97 грн.

Приблизно 27% пенсіонерів продовжують працювати, отримуючи в середньому 6 302,76 грн пенсії. Загалом за останні три роки, під час війни, кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 497,5 тис. осіб, порівняно з двома роками пандемії COVID-19.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що Мінсоцполітики запевняє, що реорганізація МСЕК не вплине на пенсії людей з інвалідністю. Українці продовжать отримувати виплати без змін, якщо вони призначені згідно з законодавством, і їх розмір переглядати не планують.

Також ми розповідали, що право на пенсію за віком залежить від наявності потрібного страхового стажу та віку, визначеного законом. У 2025 році право вийти на пенсію матимуть українці, яким виповнилося 60 років і які мають мінімум 32 роки стажу. Після виходу на пенсію їм будуть доступні певні державні пільги.