Пенсии в Украине — в каких областях самые большие и самые маленькие выплаты

Бабушка получает пенсию. Фото: УНИАН

Размер пенсионного обеспечения украинцев зависит от страхового стажа человека и размера заработной платы. При этом можно заметить и определенные территориальные различия. В Украине опубликовали новые данные о размере пенсий в разных регионах.

Статистику о том, в каких областях Украины самые большие и самые маленькие пенсии, предоставил сервис Опендатабот.

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Где в Украине самые маленькие и самые большие пенсии

По состоянию на конец 2024 года средняя пенсия по стране составляет 5 789 грн. Однако инфляция, которая в прошлом году составила 12%, фактически обесценила это увеличение. На сегодня в Украине насчитывается 10,34 миллиона пенсионеров, и 26% из них получают пенсию меньше 3 тысяч грн.

Самые высокие пенсии в Киеве — 8 017,65 грн, что на треть больше среднего уровня по стране. Зато наименьшие выплаты зафиксированы в Тернопольской области — 4 484,69 грн, что на 23% ниже среднего значения по Украине. В двух областях наоборот было зафиксировано значительное снижение пенсий:

в Житомирской — на 10%;

в Ровенской средняя пенсия упала на 24% (до 5 159,85 грн).

Также 26% пенсионеров (2,68 млн человек) получают менее 3 000 грн, средняя пенсия этой категории — 2 759,86 грн. Однако есть и 12% пенсионеров (1,26 млн человек), которые получают более 10 000 грн, и их средняя пенсия составляет 15 379,97 грн.

Примерно 27% пенсионеров продолжают работать, получая в среднем 6 302,76 грн пенсии. Всего за последние три года, во время войны, количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 497,5 тыс. человек по сравнению с двумя годами пандемии COVID-19.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что Минсоцполитики уверяет, что реорганизация МСЭК не повлияет на пенсии людей с инвалидностью. Украинцы продолжат получать выплаты без изменений, если они назначены согласно законодательству, и их размер пересматривать не планируют.

Также мы рассказывали, что право на пенсию по возрасту зависит от наличия нужного страхового стажа и возраста, определенного законом. В 2025 году право выйти на пенсию будут иметь украинцы, которым исполнилось 60 лет и имеющие минимум 32 года стажа. После выхода на пенсию им будут доступны определенные государственные льготы.