Українці можуть збільшити свою пенсію — як підвищити виплати у 1,5 рази

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

Українці мають можливість збільшити розмір своїх пенсійних виплат. Однак для цього потрібно пожертвувати кількома роками свого заслуженого відпочинку.

Про те, як громадяни України можуть збільшити розмір свого пенсійного забезпечення у 1,5 раза, розповіли на профільному сайті "На Пенсії".

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Хто може вийти на пенсію у 2025 році

Згідно з пенсійною реформою, для того, щоб отримати пенсію у 60 років, стаж, що дає таке право, щорічно збільшується на 12 місяців. Так, у 2028 році цей стаж становитиме 35 років. У 2025 році право на пенсію за віком матимуть громадяни:

у 60 років – при наявності 32 років страхового стажу;

у 63 роки – при наявності від 22 до 32 років стажу;

у 65 років – при наявності від 15 до 22 років стажу.

У разі відсутності необхідного стажу для пенсії в 65 років, громадяни зможуть отримати соціальну допомогу від держави.

Як збільшити розмір пенсійних виплат

Згідно з законодавством, українці можуть збільшити свої пенсійні виплати, якщо відстрочать вихід на пенсію:

Якщо пенсія відкладається до п’яти років, збільшення складає 0,5% за кожен місяць. Якщо пенсія відкладається більше ніж на п’ять років, збільшення становить 0,75% за кожен місяць.

Тож якщо особа не оформить пенсію у 60 років, маючи достатній страховий стаж, а вирішить почекати до 65 років і 7 місяців, вона зможе отримати надбавку до пенсії в розмірі 50% від стандартної виплати.

Щоб відстрочити пенсію, потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України до досягнення 60-річного віку. Якщо цього не зробити, пенсія буде призначена автоматично після досягнення відповідного віку.

Раніше ми писали, що розмір пенсії в Україні визначається не лише страховим стажем, але й величиною заробітку. Крім того, існують певні регіональні відмінності середнього показника. Нещодавно були оприлюднені нові статистичні дані щодо пенсій в різних областях країни.

Також ми розповідали, що люди старші за 60 років часто зіштовхуються з додатковими витратами на медикаменти, комунальні послуги та інші важливі потреби. Тому держава запровадила пенсійні надбавки та пільги для осіб похилого віку, щоб поліпшити їхній фінансовий стан.