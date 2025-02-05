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Українці можуть збільшити пенсію на 50% — за що доплатять

5 лютого 2025 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Українці можуть збільшити свою пенсію — як підвищити виплати у 1,5 рази
Людина рахує гроші. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Українці мають можливість збільшити розмір своїх пенсійних виплат. Однак для цього потрібно пожертвувати кількома роками свого заслуженого відпочинку.

Про те, як громадяни України можуть збільшити розмір свого пенсійного забезпечення у 1,5 раза, розповіли на профільному сайті "На Пенсії".

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Хто може вийти на пенсію у 2025 році

Згідно з пенсійною реформою, для того, щоб отримати пенсію у 60 років, стаж, що дає таке право, щорічно збільшується на 12 місяців. Так, у 2028 році цей стаж становитиме 35 років. У 2025 році право на пенсію за віком матимуть громадяни:

  • у 60 років – при наявності 32 років страхового стажу;
  • у 63 роки – при наявності від 22 до 32 років стажу;
  • у 65 років – при наявності від 15 до 22 років стажу.

У разі відсутності необхідного стажу для пенсії в 65 років, громадяни зможуть отримати соціальну допомогу від держави.

Як збільшити розмір пенсійних виплат

Згідно з законодавством, українці можуть збільшити свої пенсійні виплати, якщо відстрочать вихід на пенсію:

  1. Якщо пенсія відкладається до п’яти років, збільшення складає 0,5% за кожен місяць.
  2. Якщо пенсія відкладається більше ніж на п’ять років, збільшення становить 0,75% за кожен місяць.

Тож якщо особа не оформить пенсію у 60 років, маючи достатній страховий стаж, а вирішить почекати до 65 років і 7 місяців, вона зможе отримати надбавку до пенсії в розмірі 50% від стандартної виплати.

Щоб відстрочити пенсію, потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України до досягнення 60-річного віку. Якщо цього не зробити, пенсія буде призначена автоматично після досягнення відповідного віку.

Раніше ми писали, що розмір пенсії в Україні визначається не лише страховим стажем, але й величиною заробітку. Крім того, існують певні регіональні відмінності середнього показника. Нещодавно були оприлюднені нові статистичні дані щодо пенсій в різних областях країни.

Також ми розповідали, що люди старші за 60 років часто зіштовхуються з додатковими витратами на медикаменти, комунальні послуги та інші важливі потреби. Тому держава запровадила пенсійні надбавки та пільги для осіб похилого віку, щоб поліпшити їхній фінансовий стан.

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