Доплаты, льготы и налоги — что будет с поддержкой украинок 60+ до конца года

Пенсионерка оформляет субсидию. Фото: УНИАН

Поддержка граждан пожилого возраста — это важный элемент социальной политики Украины. В марте пенсионерам проиндексируют выплаты, что увеличит доходы многих граждан. Однако это не единственные надбавки, которые получат украинки старше 60 в 2025 году.

О том, что будет с поддержкой украинок 60+ до конца года и какие налоги нужно заплатить пенсионеркам в 2025, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что будет с выплатами украинок в 2025 году

В марте состоится значительная индексация большинства пенсий, а некоторые украинки получат дополнительные выплаты по другим причинам. Доплату по возрасту смогут получить пенсионерки старше 70 лет.

Чтобы получить эту надбавку женщина должна иметь общий размер пенсии меньше чем 10 340,35 гривны (с учетом всех надбавок). Доплата начисляется автоматически и добавляется к основной пенсии.

Важно, что начисление доплаты начнется не с начала месяца, а со дня рождения, поэтому в первый месяц сумма будет выплачена пропорционально количеству дней. Надбавка зависит от возраста пенсионерки:

для лиц от 70 до 74 лет включительно — 300 гривен;

для пенсионеров от 75 до 79 лет — 456 гривен;

для тех, кому больше 80 лет — 570 гривен.

Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году

Украинки, которые достигнут 60-летнего возраста в 2025 году, смогут получить различные услуги бесплатно или со значительными скидками:

Бесплатный проезд в общественном транспорте: женщины от 60 лет имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом, включая пригородные автобусы и электропоезда. Однако эта льгота не распространяется на метро и такси.

женщины от 60 лет имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом, включая пригородные автобусы и электропоезда. Однако эта льгота не распространяется на метро и такси. Скидки на коммунальные услуги: пенсионерки, которые работали в образовательных, медицинских или культурных учреждениях в сельской местности и продолжают там жить, могут получить полное возмещение расходов на коммунальные услуги. Остальные пенсионерки могут оформить субсидию, если их расходы на коммунальные услуги превышают установленный минимум.

пенсионерки, которые работали в образовательных, медицинских или культурных учреждениях в сельской местности и продолжают там жить, могут получить полное возмещение расходов на коммунальные услуги. Остальные пенсионерки могут оформить субсидию, если их расходы на коммунальные услуги превышают установленный минимум. Бесплатные юридические услуги: пожилые женщины имеют право на бесплатную правовую помощь или значительные скидки на юридические консультации, подготовку документов и решение юридических вопросов.

пожилые женщины имеют право на бесплатную правовую помощь или значительные скидки на юридические консультации, подготовку документов и решение юридических вопросов. Освобождение от земельного налога: пенсионерки могут не платить земельный налог при условии владения участком определенного размера:

0,10 га для дачи. 0,01 га для гаража. 0,12 га для садоводства. 0,10 га для застройки в городе. 0,15 га для поселков городского типа. 0,25 га для дома в селе. 2 га для личного сельского хозяйства.

Какие налоги нужно заплатить украинкам 60+ в 2025 году

Пенсии в Украине не облагаются налогами, однако некоторые пенсионерки обязаны платить некоторые сборы. Даже с учетом льгот, женщины 60+ должны платить земельный налог, если площадь их участков превышает выше упомянутые нормы.

В 2025 году женщины, которые продолжают работать в возрасте 60+, должны платить налоги на общих условиях:

военный сбор (5%);

налог на доходы физических лиц (18%).

Также налоги уплачиваются с других доходов, например, если пенсионерка имеет бизнес.

Если площадь жилья превышает установленные нормы, пенсионерки должны ежегодно платить налог на недвижимость. Платеж обязателен, если помещение имеет размеры:

более 60 кв. м — для квартир;

более 120 кв. м — для частных домов;

более 180 кв. м — если есть и квартира, и дом.

Налог начисляется только на площадь, превышающую эти нормы, и его ставка определяется местными властями, но она не может быть больше 1,5% от минимальной зарплаты за квадратный метр. В 2025 году максимальная сумма составит 106,5 гривны за каждый дополнительный квадратный метр.

Ранее мы писали, что государство активно поддерживает уязвимые слои населения, в частности пенсионеров, предоставляя им различные выплаты, льготы и помощь. Однако даже пенсионеры могут получить штрафы из-за невнимательности или незнания требований.

Также мы рассказывали, что льготы предоставляются таким категориям граждан: участники боевых действий, малообеспеченные, многодетные семьи, люди с инвалидностью, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и пожилые люди. Поэтому те, кто выйдет на пенсию в марте, смогут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства.