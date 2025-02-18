Індексація пенсій 2025 — чому деякі українці отримають доплати на 3 місяці пізніше

Пенсіонерка рахує гроші. Фото: УНІАН

У березні 2025 року відбудеться чергове щорічне підвищення пенсій. Однак індексація збільшить виплати не всіх українців, а деяким пенсіонерам потрібно буде чекати кілька місяців, щоб отримати свої надбавки.

Про те, чому у 2025 році виплати деяких українців проіндексують не одразу, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Кому пенсії проіндексують не одразу

В Пенсійному фонді пояснили, що це стосується працюючих пенсіонерів. Згідно з чинним законодавством, пенсії для тих, хто продовжує працювати та сплачувати єдиний соціальний внесок, перераховуються раз на два роки.

Перерахунок проводиться автоматично з 1 квітня, якщо стаж пенсіонера становить два роки станом на лютий поточного року. Якщо стаж було накопичено пізніше, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду.

Проте доплати до нових сум пенсій працюючі громадяни отримають лише в червні, причому за три місяці відразу. Це пояснюється тим, що страхувальники надають звіти за перший квартал 2025 року до 10 травня, тому перерахунок для працюючих пенсіонерів буде здійснено в травні, а доплати — з 4 по 25 червня.

Чому індексація підвищить виплати не всім пенсіонерам

Не всі пенсіонери побачать зміни, адже індексація стосуватиметься тільки основного розміру пенсії, який розраховується за формулою, без урахування надбавок і доплат.

Наприклад, якщо основна пенсія складає 1 230 грн, а завдяки доплатам сума досягає мінімального розміру — 2 361 грн, то після індексації на 10% основний розмір пенсії збільшиться до 1 353 грн. Проте доплата буде скорочена, і загальна сума залишиться на рівні 2 361 грн.

Раніше ми писали, що до 2028 року в Україні регулярно оновлюються умови для виходу на пенсію. Зокрема, підвищуються вимоги до страхового стажу. З 2025 року, аби чоловіки та жінки могли вийти на пенсію у 60 років, вони повинні мати не менше ніж 32 роки страхового стажу.

Також ми розповідали, що не всі українці, яким виповнилось 65 років, мають достатньо стажу для виходу на пенсію у 2025 році. Для таких громадян державою передбачена соціальна підтримка.