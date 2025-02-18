Индексация пенсий 2025 — почему некоторые украинцы получат доплаты на 3 месяца позже

Пенсионерка считает деньги. Фото: УНИАН

В марте 2025 года состоится очередное ежегодное повышение пенсий. Однако индексация увеличит выплаты не всех украинцев, а некоторым пенсионерам нужно будет ждать несколько месяцев, чтобы получить свои прибавки.

О том, почему в 2025 году выплаты некоторых украинцев проиндексируют не сразу, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Кому пенсии проиндексируют не сразу

В Пенсионном фонде объяснили, что это касается работающих пенсионеров. Согласно действующему законодательству, пенсии для тех, кто продолжает работать и платить единый социальный взнос, пересчитываются раз в два года.

Перерасчет производится автоматически с 1 апреля, если стаж пенсионера составляет два года по состоянию на февраль текущего года. Если стаж был накоплен позже, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.

Однако доплаты к новым суммам пенсий работающие граждане получат лишь в июне, причем за три месяца сразу. Это объясняется тем, что страхователи предоставляют отчеты за первый квартал 2025 года до 10 мая, поэтому перерасчет для работающих пенсионеров будет осуществлен в мае, а доплаты — с 4 по 25 июня.

Почему индексация повысит выплаты не всем пенсионерам

Не все пенсионеры увидят изменения, ведь индексация будет касаться только основного размера пенсии, который рассчитывается по формуле, без учета надбавок и доплат.

Например, если основная пенсия составляет 1 230 грн, а благодаря доплатам сумма достигает минимального размера — 2 361 грн, то после индексации на 10% основной размер пенсии увеличится до 1 353 грн. Однако доплата будет сокращена, и общая сумма останется на уровне 2 361 грн.

Ранее мы писали, что до 2028 года в Украине регулярно обновляются условия для выхода на пенсию. В частности, повышаются требования к страховому стажу. С 2025 года, чтобы мужчины и женщины могли выйти на пенсию в 60 лет, они должны иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Также мы рассказывали, что не все украинцы, которым исполнилось 65 лет, имеют достаточно стажа для выхода на пенсию в 2025 году. Для таких граждан государством предусмотрена социальная поддержка.