Доплати, пільги та податки — що буде з підтримкою українок 60+ до кінця року

Пенсіонерка оформляє субсидію. Фото: УНІАН

Підтримка громадян похилого віку — це важливий елемент соціальної політики України. В березні пенсіонерам проіндексують виплати, що збільшить доходи багатьох громадян. Однак це не єдині надбавки, які отримають українки старше 60 у 2025 році.

Про те, що буде з підтримкою українок 60+ до кінця року та які податки потрібно заплатити пенсіонеркам у 2025-му, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що буде з виплатами українок у 2025 році

У березні відбудеться значна індексація більшості пенсій, а деякі українки отримають додаткові виплати з інших причин. Доплату за віком зможуть отримати пенсіонерки старше 70 років.

Щоб отримати цю надбавку, жінка повинна мати загальний розмір пенсії менше ніж 10 340,35 гривні (з урахуванням всіх надбавок). Доплата нараховується автоматично і додається до основної пенсії.

Важливо, що нарахування доплати розпочнеться не з початку місяця, а з дня народження, тому в перший місяць сума буде виплачена пропорційно кількості днів. Надбавка залежить від віку пенсіонерки:

для осіб від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

для пенсіонерів від 75 до 79 років — 456 гривень;

для тих, кому більше ніж 80 років — 570 гривень.

Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році

Українки, які досягнуть 60-річного віку у 2025 році, матимуть можливість отримати різноманітні послуги безплатно або зі значними знижками:

Безплатний проїзд у громадському транспорті: жінки від 60 років мають право безплатно користуватися громадським транспортом, включаючи приміські автобуси та електропоїзди. Однак ця пільга не поширюється на метро та таксі.

жінки від 60 років мають право безплатно користуватися громадським транспортом, включаючи приміські автобуси та електропоїзди. Однак ця пільга не поширюється на метро та таксі. Знижки на комунальні послуги: пенсіонерки, які працювали в освітніх, медичних або культурних установах у сільській місцевості та продовжують там жити, можуть отримати повне відшкодування витрат на комунальні послуги. Решта пенсіонерок можуть оформити субсидію, якщо їх витрати на комунальні послуги перевищують встановлений мінімум.

пенсіонерки, які працювали в освітніх, медичних або культурних установах у сільській місцевості та продовжують там жити, можуть отримати повне відшкодування витрат на комунальні послуги. Решта пенсіонерок можуть оформити субсидію, якщо їх витрати на комунальні послуги перевищують встановлений мінімум. Безплатні юридичні послуги: жінки похилого віку мають право на безплатну правову допомогу або значні знижки на юридичні консультації, підготовку документів та розв'язання юридичних питань.

жінки похилого віку мають право на безплатну правову допомогу або значні знижки на юридичні консультації, підготовку документів та розв'язання юридичних питань. Звільнення від земельного податку: пенсіонерки можуть не сплачувати земельний податок за умови володіння ділянкою певного розміру:

0,10 га для дачі. 0,01 га для гаража. 0,12 га для садівництва. 0,10 га для забудови в місті. 0,15 га для селищ міського типу. 0,25 га для будинку в селі. 2 га для особистого сільського господарства.

Які податки потрібно заплатити українкам 60+ у 2025 році

Пенсії в Україні не оподатковуються, однак деякі пенсіонерки зобов’язані платити деякі збори. Навіть з урахуванням пільг, жінки 60+ повинні платити земельний податок, якщо площа їхніх ділянок перевищує вище згадані норми.

У 2025 році жінки, які продовжують працювати у віці 60+, повинні сплачувати податки на загальних умовах:

військовий збір (5%);

податок на доходи фізичних осіб (18%).

Також податки сплачуються з інших доходів, наприклад, якщо пенсіонерка має бізнес.

Якщо площа житла перевищує встановлені норми, пенсіонерки повинні щороку сплачувати податок на нерухомість. Платіж обов'язковий, якщо помешкання має розміри:

понад 60 кв. м — для квартир;

понад 120 кв. м — для приватних будинків;

понад 180 кв. м — якщо є і квартира, і будинок.

Податок нараховується тільки на площу, що перевищує ці норми, і його ставка визначається місцевою владою, але вона не може бути більшою за 1,5% від мінімальної зарплати за квадратний метр. У 2025 році максимальна сума становить 106,5 гривні за кожен додатковий квадратний метр.

Раніше ми писали, що держава активно підтримує вразливі верстви населення, зокрема пенсіонерів, надаючи їм різні виплати, пільги та допомогу. Однак навіть пенсіонери можуть отримати штрафи через неуважність або незнання вимог.

Також ми розповідали, що пільги надаються таким категоріям громадян: учасники бойових дій, малозабезпечені, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, постраждалі від Чорнобильської катастрофи та люди похилого віку. Тому ті, хто вийде на пенсію в березні, зможуть розраховувати на додаткову підтримку від держави.