Україна
Главная Экономика Украинцы в Польше — кому реально грозит депортация в 2026 году

Украинцы в Польше — кому реально грозит депортация в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 13:02
Депортация украинцев из Польши — кому реально грозит принудительное выселение в 2026
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Для иностранцев за рубежом существует реальная угроза депортации в случае нарушения миграционных правил, совершения уголовного преступления или несоблюдения условий законного проживания. Наши граждане в Польше тоже рискуют получить административное решение, обязывающее их покинуть территорию государства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что украинцев могут депортировать из Польши в 2026 году.

Основные причины депортации из Польши

Принудительное выселение грозит всем иностранцам, хотя к представителям некоторых категорий применяют специальные правила. Адвокат Мацей Ковалевский перечислил наиболее распространенные основания для депортации из Польши, закрепленные в местном законодательстве:

  • нелегальное пребывание (отсутствие визы, вида на жительство, другого въездного документа, а также присутствие на территории страны сверх разрешенного срока);
  • нарушение условий законного пребывания (работа без соответствующего разрешения, ведение предпринимательской деятельности без регистрации, несоответствие заявленной цели въезда);
  • совершение преступления или серьезное нарушение общественного порядка;
  • становление угрозы национальной безопасности (причастность к экстремистской деятельности, нарушение социальных норм);
  • рецидивизм (регулярные мелкие кражи, систематическое управление автомобилем навеселе);
  • использование поддельных документов или предоставление ложной информации о себе;
  • аннулирование статуса беженца (например, в связи с насилием или добровольным отказом от временной защиты);
  • внесение в список нежелательных лиц в Польше;
  • регистрация в Шенгенской информационной системе (вносят данные о лицах, которым запрещен въезд).

Что касается депортации украинцев, то в ЕС действует принцип невысылки, который запрещает принудительное выдворение иностранцев в страну, где им грозит опасность. Даже нелегальное пребывание могут "простить" и дать возможность подать заявление на международную защиту (статус беженца).

Каждый раз рассматривая дело о депортации украинцев, контролирующий орган учитывает индивидуальные обстоятельства, дабы избежать нарушения принципа невысылки, который считается основным стандартом в области прав человека.

Когда могут депортировать украинцев

Принудительное выселение при наличии временной защиты — это абсолютное исключение из правил. Польские власти могут инициировать депортацию украинцев, которые потеряли статус беженца, в частности из-за совершения тяжкого преступления, террористического акта и пр.

Директива ЕС и закон Польши предусматривают аннулирование временной защиты для лиц, представляющих серьезную угрозу национальной безопасности или общественному порядку. На практике это означает депортацию из-за уголовных нарушений, рецидивизма, шпионажа.

Напомним, в 2025 году украинцы могли въезжать в Польшу по загранпаспорту. А с 2026-го заработает система ETIAS — электронное разрешение. Для его получения надо подать онлайн-заявку и оплатить 20 евро.

Также мы писали, сколько выплачивают после рождения ребенка в Германии. Благодаря программе финансовой помощи Elterngeld родители могут получать от 300 до 1 800 евро ежемесячно в течение нескольких лет.

Польша закон наказание украинцы в Польше депортация
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
