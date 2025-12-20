Депортація українців із Польщі — кому реально загрожує примусове виселення у 2026

Українські біженці. Фото: УНІАН

Для іноземців за кордоном існує реальна загроза депортації у разі порушення міграційних правил, скоєння кримінального злочину чи недотримання умов законного проживання. Наші громадяни в Польщі теж ризикують отримати адміністративне рішення, що зобов’язує їх покинути територію держави.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що українців можуть депортувати з Польщі у 2026 році.

Основні причини депортації з Польщі

Примусове виселення загрожує всім іноземцям, хоча до представників деяких категорій застосовують спеціальні правила. Адвокат Мацей Ковалевський перелічив найбільш поширенні підстави для депортації з Польщі, закріплені у місцевому законодавстві:

нелегальне перебування (відсутність візи, посвідки на проживання, іншого в'їзного документа, а також залишення на території країни понад дозволений термін);

порушення умов законного перебування (робота без відповідного дозволу, ведення підприємницької діяльності без реєстрації, невідповідність заявленої мети в’їзду);

вчинення злочину або серйозне порушення громадського порядку;

становлення загрози національній безпеці (причетність до екстремістської діяльності, порушення соціальних норм);

рецидивізм (регулярні дрібні крадіжки, систематичне керування автомобілем напідпитку);

використання підроблених документів або надання неправдивої інформації про себе;

анулювання статусу біженця (наприклад, у зв'язку з насильством або добровільною відмовою від тимчасового захисту);

внесення до списку небажаних осіб у Польщі;

реєстрація у Шенгенській інформаційній системі (вносять дані про осіб, яким заборонено в'їзд).

Що стосується депортації українців, то в ЄС діє принцип невисилки, який забороняє примусове видворення іноземців до країни, де їм загрожує небезпека. Навіть нелегальне перебування можуть "пробачити" і дати змогу подати заяву на міжнародний захист (статус біженця).

Щоразу розглядаючи справу про депортацію українців, контролюючий орган зважає на індивідуальні обставини, аби уникнути порушення принципу невисилки, який вважається основним стандартом у галузі прав людини.

Коли можуть депортувати українців

Примусове виселення за наявності тимчасового захисту — це абсолютний виняток із правил. Польська влада може ініціювати депортацію українців, які втратили статус біженця, зокрема через скоєння важкого злочину, терористичного акту тощо.

Директива ЄС і закон Польщі передбачають анулювання тимчасового захисту для осіб, які становлять серйозну загрозу національній безпеці чи громадському порядку. На практиці це означає депортацію через кримінальні порушення, рецидивізм, шпигунство.

Нагадаємо, у 2025 році українці могли в’їжджати до Польщі за закордонним паспортом. А з 2026-го запрацює система ETIAS — електронний дозвіл. Для його отримання треба подати онлайн-заявку та сплатити 20 євро.

Також ми писали, скільки виплачують після народження дитини в Німеччині. Завдяки програмі фінансової допомоги Elterngeld батьки можуть отримувати від 300 до 1 800 євро щомісяця протягом кількох років.