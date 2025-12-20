Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українці в Польщі — кому реально загрожує депортація у 2026 році

Українці в Польщі — кому реально загрожує депортація у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 13:02
Депортація українців із Польщі — кому реально загрожує примусове виселення у 2026
Українські біженці. Фото: УНІАН

Для іноземців за кордоном існує реальна загроза депортації у разі порушення міграційних правил, скоєння кримінального злочину чи недотримання умов законного проживання. Наші громадяни в Польщі теж ризикують отримати адміністративне рішення, що зобов’язує їх покинути територію держави.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що українців можуть депортувати з Польщі у 2026 році.

Реклама
Читайте також:

Основні причини депортації з Польщі  

Примусове виселення загрожує всім іноземцям, хоча до представників деяких категорій застосовують спеціальні правила. Адвокат Мацей Ковалевський перелічив найбільш поширенні підстави для депортації з Польщі, закріплені у місцевому законодавстві:

  • нелегальне перебування (відсутність візи, посвідки на проживання, іншого в'їзного документа, а також залишення на території країни понад дозволений термін);
  • порушення умов законного перебування (робота без відповідного дозволу, ведення підприємницької діяльності без реєстрації, невідповідність заявленої мети в’їзду);
  • вчинення злочину або серйозне порушення громадського порядку;
  • становлення загрози національній безпеці (причетність до екстремістської діяльності, порушення соціальних норм);
  • рецидивізм (регулярні дрібні крадіжки, систематичне керування автомобілем напідпитку);
  • використання підроблених документів або надання неправдивої інформації про себе;
  • анулювання статусу біженця (наприклад, у зв'язку з насильством або добровільною відмовою від тимчасового захисту);
  • внесення до списку небажаних осіб у Польщі;
  • реєстрація у Шенгенській інформаційній системі (вносять дані про осіб, яким заборонено в'їзд).

Що стосується депортації українців, то в ЄС діє принцип невисилки, який забороняє примусове видворення іноземців до країни, де їм загрожує небезпека. Навіть нелегальне перебування можуть "пробачити" і дати змогу подати заяву на міжнародний захист (статус біженця).

Щоразу розглядаючи справу про депортацію українців, контролюючий орган зважає на індивідуальні обставини, аби уникнути порушення принципу невисилки, який вважається основним стандартом у галузі прав людини.

Коли можуть депортувати українців

Примусове виселення за наявності тимчасового захисту — це абсолютний виняток із правил. Польська влада може ініціювати депортацію українців, які втратили статус біженця, зокрема через скоєння важкого злочину, терористичного акту тощо.

Директива ЄС і закон Польщі передбачають анулювання тимчасового захисту для осіб, які становлять серйозну загрозу національній безпеці чи громадському порядку. На практиці це означає депортацію через кримінальні порушення, рецидивізм, шпигунство.

Нагадаємо, у 2025 році українці могли в’їжджати до Польщі за закордонним паспортом. А з 2026-го запрацює система ETIAS — електронний дозвіл. Для його отримання треба подати онлайн-заявку та сплатити 20 євро.

Також ми писали, скільки виплачують після народження дитини в Німеччині. Завдяки програмі фінансової допомоги Elterngeld батьки можуть отримувати від 300 до 1 800 євро щомісяця протягом кількох років.

Польща закон покарання українці в Польщі депортація
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації