Украинцы назвали города и страны ЕС, где хватит 2 000 евро для комфортной жизни на двоих

Города Европы, люди на улицах, евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Выбирая страну для проживания, необходимо взвесить все плюсы и минусы. Перед пересечением границы стоит узнать, где расходы будут ниже, если бюджет ограничен. Мы разобрались, какие европейские страны считаются комфортными для жизни с доходом до 2 000 евро на двоих.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальную сеть Threads.

Где жить в ЕС с небольшим доходом

Пара украинцев поинтересовалась, в каких странах или городах Европейского Союза хватит для комфортного проживания от 1 500 до 2 000 евро среднего дохода в месяц. Пользователи соцсети получили немало обоснованных ответов от соотечественников, среди которых можно выделить такие:

Рига (Латвия);

Албания;

Северная Македония;

Румыния;

Словакия.

"Лучше ориентироваться на доступность жилья для украинцев и его количество. Ведь недорого жить можно и во Франции, но жилье без работы на месте вы не найдете, так же как в Германии", — написала украинка в Threads.

По количеству ответов лидировала Румыния. Комментаторы отметили низкую стоимость жилья по сравнению с другими странами Европейского Союза, а также большое количество новых объектов недвижимости. Плюс из положительных моментов — граница с Украиной и налаженные автобусные/железнодорожные перевозки.

Сколько стоит комфортная жизнь за рубежом

Ранее мы рассказывали, каких сумм хватает украинцам на комфортное проживание в разных европейских и не только странах. Наши граждане поделились своими реальными расходами и назвали приемлемые размеры доходов. Результат, согласно ответам людей в Threads, оказался таким:

Германия — до 2 000 евро;

Франция — 1 300 евро;

Португалия — 3 500 евро;

Грузия — до 1 700 евро;

Греция — 1 000 евро;

Финляндия — до 2 000 евро;

Испания — 3 000 евро;

Чикаго — 5 000 долларов;

Хорватия — от 2 000 долларов;

Румыния — до 2 000 евро;

Латвия — 1 500 евро.

Как видно, в Румынии действительно можно жить с комфортом, зарабатывая до 2 000 евро в месяц. Это совсем другой опрос, однако результат оказался аналогичным. Разумеется, жизненные обстоятельства у всех разные, поэтому не стоит воспринимать указанные суммы как единственно верные. Однако не помешает ориентироваться на них при выборе страны для переезда.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кого из украинцев могут не пустить в Польшу. На границе тщательно проверяют иностранцев, поэтому необходимо заранее ознакомиться с правилами и требованиями принимающей стороны. Мы собрали пять распространенных причин отказов.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие вещи нельзя вывозить без таможенного декларирования. Украинцы должны следовать правилам и осуществлять письменное декларирование багажа на границе. Это касается валюты, лекарственных средств, ценных бумаг, банковских металлов и пр.