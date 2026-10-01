Коммунальные задолженности во время войны: когда можно требовать перерасчёта

Мужчина с квитанциями. Фото: Новини.LIVE

Из-за войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие города или за границу. Но даже после отъезда счета за коммунальные услуги могут продолжать приходить. Известно, можно ли не платить за услуги, которыми вы не пользовались, когда вас не было дома, и что делать, если за квартиру уже накопился долг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Юридический советник ВПЛ.

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Когда можно платить меньше

Для части коммунальных услуг перерасчет возможен, если человек более 30 дней не проживает в квартире. Для этого нужно уведомить поставщика услуг и подтвердить свое отсутствие документами.

А вот с отоплением ситуация иная. Отъезд жильцов обычно не прекращает начисление, ведь тепло подается во весь дом.

Поэтому нужно проверить три вещи:

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действительно ли услуга предоставлялась;

есть ли основания для перерасчета;

правильно ли предприятие рассчитало сумму.

Когда долг нельзя взыскать

Военное положение в целом не запрещает коммунальным предприятиям требовать через суд погашения долгов, но постановление Кабмина № 206 устанавливает некоторые ограничения. В частности, запрещено взыскивать задолженности за жилищно-коммунальные услуги, возникшие после 24 февраля 2022 года на территориях, где ведутся или велись боевые действия, если жильцы выехали и предоставили исполнителю справку ВПЛ или другие документы, подтверждающие отсутствие в жилье.

Могут ли взыскать долг за несколько лет

Общий срок исковой давности составляет три года, но в период с 2 апреля 2020 года по 4 сентября 2025 года действовали особые правила. Поэтому срок давности нужно рассчитывать отдельно, исходя из ваших обстоятельств.

Есть еще один важный момент: суд не применяет исковую давность автоматически. Об этом нужно заявить во время рассмотрения дела. Частичная оплата долга или даже его признание также могут повлиять на течение срока.

Что делать после получения уведомления о долге

Не стоит сразу платить всю сумму, не проверив расчет. Сначала попросите у предприятия в письменной форме уточнить:

за какой период возник долг;

сколько начислено за каждую услугу;

как именно рассчитали сумму;

учли ли документы о вашем отсутствии.

Если дело уже дошло до суда, нужно проверить, является ли это судебным приказом или иском. В случае иска можно подать свои возражения, документы о не проживании, проверить расчет и, если есть основания, заявить об исковой давности. Для поврежденного или разрушенного в результате войны жилья также действуют отдельные правила коммунальных долгов.

Ранее Новини.LIVE писали о новых правилах отключения света из-за долгов. Если задолженность составляла менее 1 664 гривен, расходы на отключение и подключение должен покрыть оператор системы. Также потребитель освобождается от оплаты, если электроэнергию отключили с нарушением установленной процедуры.

Кроме того Новини.LIVE рассказывали, что будет с тарифами на коммунальные услуги в октябре. Электроэнергия будет стоить 4,32 гривны за кВт·ч, а для домов с электроотоплением будет действовать льготная цена 2,64 гривны в пределах установленного лимита. Газ будет иметь фиксированную цену, тогда как стоимость воды будет зависеть от решений местных водоканалов.