Комунальні борги під час війни: коли можна вимагати перерахунок

Чоловік з платіжками. Фото: Новини.LIVE

Через війну багато українців були змушені залишити свої домівки й переїхати в інші міста або за кордон. Але навіть після виїзду рахунки за комуналку можуть продовжувати приходити. Відомо, чи можна не платити за послуги, якими ви не користувалися, коли вас не було вдома, і що робити, якщо за квартирою вже назбирали борг.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Юридичний порадник ВПО.

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Коли можна платити менше

Для частини комунальних послуг перерахунок можливий, якщо людина більше 30 днів не живе у квартирі. Для цього потрібно повідомити надавача послуги та підтвердити свою відсутність документами.

А от з опаленням ситуація інша. Від'їзд мешканців зазвичай не припиняє нарахування, адже тепло подається до всього будинку.

Тому потрібно перевірити три речі:

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чи справді послугу надавали;

чи є підстави для перерахунку;

чи правильно підприємство порахувало суму.

Коли борг не можна стягнути

Воєнний стан загалом не забороняє комунальним підприємствам вимагати через суд погашення боргів, але постанова Кабміну №206 встановлює деякі обмеження. Зокрема, заборонено стягувати борги за житлово-комунальні послуги, які виникли після 24 лютого 2022 року на територіях, де ведуться або велися бойові дії, якщо мешканці виїхали та передали виконавцю довідку ВПО чи інші документи, що підтверджують відсутність у житлі.

Чи можуть вимагати борг за кілька років

Загальний термін позовної давності становить три роки, але в період з 2 квітня 2020 року до 4 вересня 2025 року діяли особливі правила. Тому термін давності потрібно розраховувати окремо, виходячи з ваших обставин.

Є ще один важливий момент: суд не застосовує позовну давність автоматично. Про це потрібно заявити під час розгляду справи. Часткова оплата боргу або навіть його визнання також може вплинути на перебіг строку.

Що робити після повідомлення про борг

Не варто одразу платити всю суму, не перевіривши розрахунок. Спочатку попросіть у підприємства письмово:

за який період виник борг;

скільки нарахували за кожну послугу;

як саме розрахували суму;

чи врахували документи про ваше непроживання.

Якщо справа вже дійшла до суду, потрібно перевірити, чи це судовий наказ, чи позов. У разі позову можна подати свої заперечення, документи про непроживання, перевірити розрахунок і, якщо є підстави, заявити про позовну давність. Для пошкодженого або зруйнованого через війну житла також діють окремі правила комунальних боргів.

Раніше Новини.LIVE писали про нові правила відключення світла через борги. Якщо заборгованість була меншою за 1 664 гривні, витрати на відключення та підключення має покрити оператор системи. Також споживач звільняється від оплати, якщо електроенергію відключили з порушенням установленої процедури.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з тарифами на комунальні послуги у жовтні. Електроенергія коштуватиме 4,32 гривні за кВт⋅год, а для осель з електроопаленням діятиме пільгова ціна 2,64 гривні в межах визначеного ліміту. Газ матиме фіксовану ціну, тоді як вартість води залежатиме від рішень місцевих водоканалів.