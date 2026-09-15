Недвижимость за рубежом: где украинцы приобрели больше всего жилья за последние 6 лет

Люди получают ключи от квартиры. Фото: Magnific

Украинцы все активнее приобретают собственное жилье за рубежом. В 2020–2025 годах наши соотечественники потратили около 18,5 миллиардов долларов, приобретя 90 800 объектов недвижимости в девяти странах. Больше всего средств пришлось на долю Польши, а по количеству сделок второй по популярности стала Испания.

Об этом сообщает LIGA.net по результатам исследования международной компании FERO Development, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие страны приняли участие в исследовании

Аналитики изучили покупку недвижимости украинцами в Польше, США, Испании, Чехии, Германии, Великобритании, Турции, Португалии и Индонезии. Для расчетов использовались данные национальных статистических ведомств, земельных реестров, центральных банков и миграционных служб. Суммы сделок были пересчитаны в доллары по среднегодовому курсу соответствующего года.

На пять крупнейших рынков пришлось около 86% всей оценочной стоимости покупок.

Польша стала главным направлением

Больше всего денег украинцы потратили на недвижимость в Польше — около 5,95 миллиардов долларов. За шесть лет там было приобретено примерно 38 500 объектов.

Читайте также:

В 2025 году граждане Украины приобрели в Польше около 548 000 квадратных метров жилья. Это больше, чем граждане всех остальных 116 стран, представленных в статистике польского МВД, вместе взятые. На долю украинцев пришлось 54,8% площади жилья, приобретенного иностранными физическими лицами. Для сравнения: в 2020 году этот показатель составлял около 39%.

По словам соучредителя и генерального директора FERO Development Виктора Забоенко, лидерство Польши объясняется прежде всего большой украинской диаспорой и тем, что все больше украинцев переходят от аренды к собственному жилью.

О закреплении украинцев в Польше свидетельствует и банковская статистика. Около 184 000 граждан Украины имеют кредитные обязательства в польских банках на общую сумму 13,6 миллиардов злотых. Около 78% этой суммы приходится на ипотечные кредиты. Средний размер ипотеки украинского заемщика составляет около 459 000 злотых.

США — вторые по объему расходов

Вторым рынком по общей сумме покупок стали США — около 4,58 миллиардов долларов. Но поскольку американская статистика не ведет прямого учета покупателей недвижимости по гражданству Украины, исследователи рассчитывали объем рынка на основе численности украинской общины, структуры домохозяйств, доли владельцев жилья и темпов покупки.

Поэтому оценка для США имеет широкий диапазон — примерно от 2 до 7 миллиардов долларов, а погрешность центрального показателя составляет плюс-минус 60%.

Испания лидирует по интенсивности покупок

Испания стала вторым рынком по количеству объектов, приобретенных украинцами. За шесть лет они купили там около 16 900 объектов.

Количество сделок выросло с 1128 в 2020 году до более чем 4100 в 2024-м. В 2025 году рост остановился: украинцы заключили около 4125 сделок против 4122 годом ранее.

В то же время именно Испания показала самую высокую интенсивность покупок среди стран, для которых в исследовании был рассчитан этот показатель. В 2025 году на 1000 украинцев приходилось 12,5 покупок недвижимости. Для сравнения: в США — 8,4 покупки, а в Польше — 5,96.

Сколько стоило жилье в Испании

Испания — единственная среди исследованных стран, где официальная статистика позволяет разделить иностранных покупателей на резидентов и нерезидентов. На резидентов приходилось 78% сделок иностранцев, а на нерезидентов — 22%.

Во втором полугодии 2024 года украинцы в среднем платили 1872 евро за квадратный метр.

Турция потеряла часть спроса

Турция также остается одним из популярных направлений, но спрос украинцев там после пика начал снижаться. В 2025 году украинцы заняли третье место среди иностранцев по количеству приобретенного жилья после граждан России и Ирана.

Если в 2022 году украинцы приобрели в Турции 2574 объекта, то в 2025-м — 1541. Это примерно на 40% меньше. По общей сумме покупок Турция заняла седьмое место среди девяти исследованных рынков — около 841 миллиона долларов за шесть лет.

Чехия и Германия

Среди других стран крупнейшими рынками по сумме покупок стали Чехия и Германия.

В Чехии за 2020–2025 годы украинцы приобрели около 8550 объектов недвижимости на сумму около 1,48 миллиарда долларов. В Германии стоимость около 3340 приобретенных объектов оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как могут измениться гарантии для покупателей новостроек. Кабмин поддержал предложение ввести как минимум 10-летнюю ответственность за дефекты, влияющие на пригодность недвижимости. Если недостатки обнаружат в течение этого периода, владелец сможет потребовать их устранения или компенсации расходов на ремонт.

Также Новини.LIVE рассказывали, как проверить квартиру в новостройке перед покупкой. Для новых проектов покупатель может проверить специальное имущественное право и данные о будущей квартире в государственных реестрах. Важно сверить характеристики жилья с документами, а при сомнениях в отношении старых или сложных проектов лучше привлечь юриста.