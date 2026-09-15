Нерухомість за кордоном: де українці купили найбільше житла за останні 6 років

Люди отримують ключі від квартири. Фото: Magnific

Українці все активніше обзаводяться власним житлом за кордоном. У 2020–2025 роках наші співвітчизники витратили близько 18,5 мільярдів доларів, придбавши 90 800 об’єктів нерухомості у дев’яти країнах. Найбільше коштів припало на Польщу, а за кількістю угод другою за популярністю стала Іспанія.

Про це повідомляє LIGA.net за результатами дослідження міжнародної компанії FERO Development, передає Новини.LIVE.

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Які країни взяли участь у дослідженні

Аналітики вивчили купівлю нерухомості українцями у Польщі, США, Іспанії, Чехії, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Португалії та Індонезії. Для розрахунків використали дані національних статистичних відомств, земельних реєстрів, центральних банків та міграційних служб. Суми угод перевели в долари за середньорічним курсом відповідного року.

На п’ять найбільших ринків припало близько 86% усієї оціненої вартості покупок.

Польща стала головним напрямком

Найбільше грошей українці витратили на нерухомість у Польщі — близько 5,95 мільярдів доларів. За шість років там придбали приблизно 38 500 об’єктів.

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У 2025 році громадяни України придбали в Польщі близько 548 000 квадратних метрів житла. Це більше, ніж громадяни всіх інших 116 країн, представлених у статистиці польського МВС, разом узяті. На українців припало 54,8% площі житла, придбаного іноземними фізичними особами. Для порівняння, у 2020 році цей показник становив близько 39%.

За словами співзасновника і CEO FERO Development Віктора Забоєнка, польське лідерство пояснюється насамперед з великою українською громадою та тим, що дедалі більше українців переходять від оренди до власного житла.

Про закріплення українців у Польщі свідчить і банківська статистика. Близько 184 000 громадян України мають кредитні зобов’язання у польських банках на загальну суму 13,6 мільярдів злотих. Близько 78% цієї суми припадає на іпотечні кредити. Середній розмір іпотеки українського позичальника становить близько 459 000 злотих.

США — другі за витратами

Другим ринком за загальною сумою покупок стали США — близько 4,58 мільярдів доларів. Але так як американська статистика не веде прямого обліку покупців нерухомості за громадянством України, дослідники розраховували обсяг ринку на основі чисельності української громади, структури домогосподарств, частки власників житла та темпів купівлі.

Через це оцінка для США має широкий діапазон — приблизно від 2 до 7 мільярдів доларів, а похибка центрального показника становить плюс-мінус 60%.

Іспанія лідирує за інтенсивністю покупок

Іспанія стала другим ринком за кількістю придбаних українцями об’єктів. За шість років вони купили там близько 16 900 об’єктів.

Кількість угод зросла з 1128 у 2020 році до понад 4100 у 2024-му. У 2025 році зростання зупинилося: українці уклали близько 4125 угод проти 4122 роком раніше.

Водночас саме Іспанія показала найвищу інтенсивність купівель серед країн, для яких у дослідженні розрахували цей показник. У 2025 році на 1000 українців припадало 12,5 покупки нерухомості. Для порівняння, у США — 8,4 покупки, а в Польщі — 5,96.

Скільки коштувало житло в Іспанії

Іспанія — єдина серед досліджених країн, де офіційна статистика дозволяє розділити іноземних покупців на резидентів і нерезидентів. На резидентів припадало 78% угод іноземців, а на нерезидентів — 22%.

У другому півріччі 2024 року українці в середньому платили 1872 євро за квадратний метр.

Туреччина втратила частину попиту

Туреччина також залишається серед популярних напрямків, але попит українців там після піку почав знижуватися. У 2025 році українці посіли третє місце серед іноземців за кількістю придбаного житла після громадян Росії та Ірану.

Якщо у 2022 році українці придбали в Туреччині 2574 об’єкти, то у 2025-му — 1541. Це приблизно на 40% менше. За загальною сумою покупок Туреччина посіла сьоме місце серед дев’яти досліджених ринків — близько 841 мільйона доларів за шість років.

Чехія та Німеччина

Серед інших країн найбільшими ринками за сумою покупок стали Чехія та Німеччина.

У Чехії за 2020–2025 роки українці могли придбати близько 8550 об’єктів нерухомості на суму близько 1,48 мільярда доларів. У Німеччині оцінюють близько 3340 придбаних об’єктів на 1,3 мільярда доларів.

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