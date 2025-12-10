Цены на яйца остановить не удастся — что будет со стоимостью продукта в январе

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В течение 2025 года в Украине планомерно росли цены на яйца — поштучные и фасованные. С приближением рождественско-новогодних праздников стоимость продукта снова может подняться, поскольку активизируется потребительский спрос. Возникает вопрос, сохранится ли восходящий тренд в начале 2026 года.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, что будет с ценами на яйца в ближайшее время.

Цены на яйца в январе 2026

Этот востребованный на каждой кухне продукт неоднократно становился одним из лидеров по темпам подорожания. Согласно статистике Госстата, в январе 2025 года средняя стоимость десятка куриных яиц находилась на уровне 49,39 грн. Эксперт убежден, что в этом году украинцы не увидят в супермаркетах похожих ценников.

"В начале 2026-го яйца, с высокой вероятностью, снова подорожают. Особенно если станут сложнее условия для содержания птицы или вырастут затраты на производство. До 10-15% точно могут подорожать, поскольку это наиболее волатильная группа "ежедневных" продуктов", — отметил Владимир Чиж.

Цены на куриные яйца зависят от сезона, ведь в холодное время года птицы традиционно несутся менее активно, что провоцирует уменьшение предложения на рынке и увеличение стоимости. Плюс в 2025 году добавилось удорожание кормов/электроэнергии/логистики и общая инфляция.

Сколько стоят яйца в декабре

Согласно Минфину, по состоянию на 10 декабря средняя цена за десяток находилась на уровне 81,75 грн. Для сравнения, неделей ранее нижняя граница зафиксировалась на показателе 80,60 грн, то есть произошло очередное подорожание продукта.

Мы промониторили интернет-магазины популярных украинских сетей супермаркетов и выяснили, какая минимальная стоимость упаковки яиц:

Сільпо — 59,99 грн;

МегаМаркет — 60,70 грн;

Варус — 62,90 грн;

Новус — 72,99 грн;

Ашан — 74,90 грн;

Фора — 74,90 грн;

Метро — 76 грн;

АТБ — 76,60 грн.

Поштучные яйца тоже недешевые. В Варусе цена составляет 5,49 грн/шт., следовательно десяток обойдется в 54,90 грн. Новус продает по 6,79 грн/шт., Ашан — по 6,50 грн/шт., Фора — по 6,49 грн/шт., МегаМаркет — по 7,50 грн/шт.

