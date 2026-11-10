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Главная Экономика Украинцев за границей могут заставить вернуть выплаты: кто в зоне риска

Украинцев за границей могут заставить вернуть выплаты: кто в зоне риска

Ua ru
10 ноября 2026 09:02
Украинцев за границей ждут проблемы с законом из-за соцвыплат: к чему готовиться Pexels
Люди на улице австрийского города. Фото: Pexels

Некоторые украинцы, проживающие за границей, могут столкнуться с серьезными проблемами в связи с получением социальной помощи. В федеральной земле Нижняя Австрия власти требуют вернуть излишне выплаченные суммы финансовой поддержки. Это касается пенсионеров, которым начисляют украинскую пенсию, ведь деньги считаются доходом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Heute.

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Почему придется вернуть деньги

Если человек не в состоянии самостоятельно обеспечивать свои основные потребности, он может претендовать на базовую социальную помощь Grundversorgung в Австрии. Но при расчете суммы учитываются доходы получателей, в частности пенсионные выплаты.

Секретарь местной ячейки ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Александр Мурласитс рассказал в интервью, что некоторым украинцам, получающим Grundversorgung, придется вернуть часть средств, поскольку они не сообщили о наличии другого источника дохода — пенсии.

Общая сумма претензий может составить около 450 000 евро и коснуться примерно 165 человек. Речь не идет об уголовном преследовании — власти Нижней Австрии будут пытаться взыскать долги в административном порядке.

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Какие суммы "задолжали" украинцы

28 сентября Земельный административный суд Нижней Австрии принял решение о признании украинской пенсии доходом, влияющим на расчет социальной помощи. В случае несообщения — умышленного или случайного — о дополнительных средствах власти могут потребовать возврата переплаты.

"В одном из рассмотренных дел украинская супружеская пара обжаловала требование вернуть в общей сложности более 13 400 евро. Суд исключил из расчета климатический и антиинфляционный бонусы, которые не считаются доходом, но оставил к возврату 11 569,81 евро", — отметило издание.

Конечно, представители украинских организаций и социальных служб критикуют такое решение. Они утверждают, что в начале полномасштабного вторжения о наличии пенсии у беженцев могли либо вообще не спрашивать, либо не фиксировать эту информацию.

В FPÖ отвергают возражения, ссылаясь на перевод на украинский язык текста заявления о получении социальной помощи. То есть наши граждане, по словам Мурласитса, должны были знать об обязанности декларировать доходы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что могут проверять в украинцев при пересечении границы в ноябре 2026 года. Важно собрать полный пакет документов, а именно биометрический загранпаспорт и полис медицинского страхования. Плюс понадобятся наличные.

Также Новини.LIVE рассказывали о новых правилах в Германии с ноября 2026 года. Минимальная зарплата, социальные выплаты и пенсии остались на прежнем уровне. Однако появился налог в 2 евро на посылки, а требования к сдаче языковых экзаменов ужесточили.

украинцы Австрия пенсионеры социальная помощь выезд за границу
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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