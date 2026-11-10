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Головна Економіка Українців за кордоном можуть змусити повернути виплати: хто в зоні ризику

Українців за кордоном можуть змусити повернути виплати: хто в зоні ризику

Ua ru
10 листопада 2026 09:02
Українців за кордоном чекають проблеми з законом через соцвиплати: до чого готуватися Pexels
Люди на вулиці австрійського міста. Фото: Pexels

Деякі українці, які мешкають за кордоном, можуть стикнутися з серйозними проблемами через отримання соціальної допомоги. У федеральній землі Нижня Австрія влада вимагає повернути надмірно сплачені суми фінансової підтримки. Це стосується пенсіонерів, яким нараховують українську пенсію, адже гроші вважаються доходом.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Heute.

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Чому доведеться повернути гроші

Якщо людина не здатна самостійно забезпечувати свої основні потреби, вона може претендувати на базову соціальну допомогу Grundversorgung в Австрії. Але під час розрахунку суми беруть до уваги доходи отримувачів, зокрема пенсійні виплати.

Секретар місцевого осередку ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) Александер Мурласітс розповів в інтерв’ю, що деяким українцям із Grundversorgung доведеться повернути частину коштів, оскільки вони не повідомили про наявність іншого джерела доходу — пенсії.

Загальна сума претензій може сягати близько 450 000 євро і стосуватися орієнтовно 165 людей. Йдеться не про кримінальне переслідування — влада Нижньої Австрії буде намагатися стягнути борги в адміністративному порядку.

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Які суми "заборгували" українці

28 вересня Земельний адміністративний суд Нижньої Австрії ухвалив рішення про визнання української пенсії доходом, який впливає на розрахунок соціальної допомоги. В разі неповідомлення — умисного чи випадкового — про додаткові кошти влада може вимагати повернення переплати.

"В одному з розглянутих випадків українське подружжя оскаржило вимоги повернути загалом понад 13 400євро. Суд виключив із розрахунку кліматичний та антиінфляційний бонуси, які не вважаються доходом, але залишив до повернення 11 569,81 євро", — зазначило видання.

Звісно, представники українських організацій і соціальних служб критикують таке рішення. Вони стверджують, що на початку повномасштабного вторгнення про наявність пенсії в біженців могли або взагалі не запитувати, або не фіксувати цю інформацію.

У FPÖ відкидають заперечення, посилаючись на переклад українською мовою тексту заяви на отримання соціальної допомоги. Тобто наші громадяни, за словами Мурласітса, мали би знати про обов’язок декларувати доходи.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що можуть перевіряти в українців під час перетину кордону в листопаді 2026 року. Важливо зібрати повний пакет документів, а саме біометричний закордонний паспорт і поліс медичного страхування. Плюс знадобиться готівка.

Також Новини.LIVE розповідали про нові правила в Німеччині з листопада 2026 року. Мінімальна зарплата, соціальні виплати і пенсії залишилися на попередньому рівні. Однак з’явився податок 2 євро на посилки, а вимоги до складання мовних іспитів посилили.

українці Австрія пенсіонери соціальна допомога виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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