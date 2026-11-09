Мати з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Поїздка за кордон з дитиною може закінчитися судом. Так буває, коли один з батьків погодився на тимчасовий виїзд, а згодом з'ясувалося, що сина чи доньку повертати додому ніхто не збирається. За певних обставин такі дії можуть визнати незаконними. Відомо, коли можна вимагати повернення неповнолітнього та які права мають батьки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Коли перебування дитини за кордоном стає незаконним

Наприклад, один з батьків погодився відпустити дитину в іншу країну на певний час. Однак після завершення поїздки її вирішили залишити там, хоча такої домовленості не було. У цьому випадку може йтися про незаконне утримування дитини за кордоном.

Але щоб повернути дитину, потрібно з'ясувати, чи порушує її перебування в іншій країні права другого з батьків на піклування. Тут враховують законодавство тієї держави, де дитина постійно проживала до виїзду або початку незаконного утримування.

Для таких ситуацій існує Гаазька конвенція 1980 року. Вона дозволяє вимагати повернення дітей, яких незаконно вивезли до іншої країни або залишили там із порушенням прав піклування. Але цей механізм діє за двох умов:

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дитині ще не виповнилося 16 років;

Конвенція діє між державами, яких стосується справа.

Головна мета цієї процедури — якнайшвидше повернути дитину до країни, де вона постійно проживала до незаконного переміщення або утримування.

З ким залишиться дитина після повернення

У Мін'юсті наголосили, що рішення про повернення дитини не означає, що її автоматично передадуть матері чи батькові, який подав заяву. Гаазька конвенція допомагає повернути дитину до держави її постійного проживання. А вже там уповноважені органи окремо вирішують питання піклування та подальшого проживання.

Також міжнародні правила передбачають захист права батьків на спілкування з дитиною.

Куди звертатися, якщо дитину не повертають з-за кордону

В Україні питаннями застосування Гаазької конвенції 1980 року займається Міністерство юстиції. Якщо один з батьків вважає, що дитину незаконно залишили в іншій країні, він може звернутися до територіального органу Мін'юсту, щоб отримати інформацію про процедуру її повернення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за які порушення батькам загрожують штрафи. За неналежний догляд, відсутність лікування чи невиконання вимог органів опіки доведеться заплатити від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Повторні порушення можуть призвести до суворішої відповідальності, а систематичне невиконання батьківських обов’язків — до позбавлення прав.

Також Новини.LIVE писали, що платник аліментів може перевірити, на що витрачають гроші. Для цього потрібно звернутися до органу опіки та піклування, який перевірить умови проживання й забезпечення потреб сина чи доньки. Якщо виявлять порушення, платник зможе через суд домагатися зменшення виплат або перерахування частини коштів на рахунок дитини.