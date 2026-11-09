Мать с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Поездка за границу с ребенком может закончиться судом. Так бывает, когда один из родителей согласился на временный выезд, а впоследствии выяснилось, что сына или дочь возвращать домой никто не собирается. При определенных обстоятельствах такие действия могут быть признаны незаконными. Известно, когда можно требовать возвращения несовершеннолетнего и какими правами обладают родители.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Когда пребывание ребенка за границей становится незаконным

Например, один из родителей согласился отпустить ребенка в другую страну на определенное время. Однако по окончании поездки его решили оставить там, хотя такой договоренности не было. В этом случае речь может идти о незаконном удержании ребенка за границей.

Но чтобы вернуть ребенка, нужно выяснить, нарушает ли его пребывание в другой стране права второго родителя на опеку. Здесь учитывается законодательство того государства, где ребенок постоянно проживал до выезда или начала незаконного удержания.

Для таких ситуаций существует Гаагская конвенция 1980 года. Она позволяет требовать возвращения детей, которых незаконно вывезли в другую страну или оставили там с нарушением прав опеки. Но этот механизм действует при двух условиях:

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ребенку еще не исполнилось 16 лет;

Конвенция действует между государствами, которых касается данное дело.

Главная цель этой процедуры — как можно быстрее вернуть ребенка в страну, где он постоянно проживал до незаконного перемещения или удержания.

С кем останется ребенок после возвращения

В Минюсте подчеркнули, что решение о возвращении ребенка не означает, что его автоматически передадут матери или отцу, подавшему заявление. Гаагская конвенция помогает вернуть ребенка в государство его постоянного проживания. А уже там уполномоченные органы отдельно решают вопросы опеки и дальнейшего проживания.

Также международные правила предусматривают защиту права родителей на общение с ребенком.

Куда обращаться, если ребенка не возвращают из-за границы

В Украине вопросами применения Гаагской конвенции 1980 года занимается Министерство юстиции. Если один из родителей считает, что ребенка незаконно оставили в другой стране, он может обратиться в территориальный орган Минюста, чтобы получить информацию о процедуре его возвращения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за какие нарушения родителям грозят штрафы. За ненадлежащий уход, отсутствие лечения или невыполнение требований органов опеки придется заплатить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Повторные нарушения могут привести к более строгой ответственности, а систематическое неисполнение родительских обязанностей — к лишению прав.

Также Новини.LIVE писали, что плательщик алиментов может проверить, на что тратятся деньги. Для этого нужно обратиться в орган опеки и попечительства, который проверит условия проживания и обеспечение потребностей сына или дочери. Если будут выявлены нарушения, плательщик сможет через суд добиваться уменьшения выплат или перечисления части средств на счет ребенка.