Украинцы в Польше: что изменится в вопросах выплат, работы и проживания с июля

Изменения для украинцев в Польше с июля. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцев за границей ждут несколько важных нововведений в июле 2026 года. Речь идет о работе в Польше, бесплатном проживании и финансовых выплатах. Мы разобрались, к каким существенным изменениям следует готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев в Польше с 1 июля 2026 года.

Минимальная зарплата и выплата 800+

По состоянию на июль минимальная зарплата в Польше составляет 4 806 злотых брутто в месяц, согласно информации от Министерства семьи, труда и социальной политики. В почасовом исчислении сотрудники могут рассчитывать на ставку от 31,40 злотых брутто (до вычета налогов).

Популярная выплата 800+ будет доступна украинцам, которые соответствуют установленным критериям. Финансовую помощь получат граждане, легально пребывающие на территории Польши, отдавшие ребенка в местное учебное заведение и имеющие официальную работу либо ведущие предпринимательскую деятельность.

Потеря права на бесплатное проживание

Согласно новым правилам, с 1 июля некоторые категории украинских беженцев утратят право на бесплатное размещение в центрах коллективного проживания. Речь идет о женщинах с детьми старше года и пожилых людях, получающих польскую пенсию.

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В то же время нововведение не коснется других категорий уязвимых групп населения, а именно:

беременных женщин;

матерей с детьми до года;

людей с инвалидностью;

пенсионеров, которым не начисляют выплаты от государства.

Украинцам со статусом временной защиты необходимо учесть новые правила, дабы не столкнуться с неожиданными проблемами во время пребывания на территории Республики Польша.

Почему украинцы могут потерять работу

С 8 июля Национальная инспекция труда сможет принудительно преобразовывать гражданско-правовые договоры в трудовые в ходе проверок работодателей. Многие украинцы работают именно на условиях ГПД, поэтому нововведение создает риск потери своей должности.

На польском рынке труда планируют создать двухэтапную модель контроля компаний, чтобы успешно выявлять случаи неправомерного трудоустройства. Если регулятор обнаружит признаки официальной трудовой деятельности, ГПД и B2B-контракты будут аннулировать.

Не все предприниматели захотят переводить каждого сотрудника на трудовой договор, поскольку изменение формата сотрудничества приведет к увеличению расходов. Поэтому украинцы рискуют остаться без работы из-за недобросовестных руководителей, которых на польском рынке достаточно.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны знать о правилах пересечения границы Польши. Для успешного въезда необходимо иметь минимальную сумму наличных и обязательные документы. Среди них — подтверждение места проживания, обратный билет и действующая медицинская страховка.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из украинцев не выдадут карту CUKR. Документ могут получить иностранцы, выполнившие четыре условия одновременно. Речь идет о наличии активного статуса PESEL UKR в конкретный период, а невыполнение условий влечет за собой отказ в оформлении CUKR.