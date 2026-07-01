Українці в Польщі: що зміниться в питанні виплат, роботи і проживання з липня

Зміни для українців у Польщі з липня. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Українців за кордоном чекають кілька важливих нововведень у липні 2026 року. Йдеться про роботу в Польщі, безплатне проживання та фінансові виплати. Ми розібралися, до яких вагомих змін слід готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців у Польщі з 1 липня 2026 року.

Мінімальна зарплата і виплата 800+

Станом на липень мінімальна зарплата у Польщі перебуває на рівні 4 806 злотих брутто на місяць, згідно з інформацією від Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики. У погодинному розрізі працівники можуть розраховувати на ставку від 31,40 злотих брутто (до вирахування податків).

Популярна виплата 800+ буде доступна українцям, які підпадають під встановлені критерії. Фінансову допомогу збережуть громадяни, які легально перебувають на території Польщі, віддали дитину в місцевий заклад освіти і мають офіційну роботу чи ведуть підприємницьку діяльність.

Втрата права на безплатне проживання

Згідно з новими правилами, з 1 липня деякі категорії українських біженців втратять право на безплатне розміщення в центрах колективного проживання. Йдеться про жінок із дітьми старше року та людей похилого віку, які отримують польську пенсію.

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Водночас нововведення не торкнеться інших категорій вразливих груп населення, а саме:

вагітних жінок;

матерів із дітьми до року;

людей з інвалідністю;

пенсіонерів, яким не нараховують виплати від держави.

Українцям зі статусом тимчасового захисту необхідно врахувати нові правила, аби не стикнутися з неочікуваними проблемами під час перебування на території Республіки Польща.

Чому українці можуть втратити роботу

З 8 липня Національна інспекція праці зможе примусово перетворювати цивільно-правові договори на трудові у процесі перевірок роботодавців. Багато українців працюють саме на умовах ЦПД, тому нововведення створює ризик втрати своєї посади.

На польському ринку праці хочуть створити двоетапну модель контролю компаній, аби успішно виявляти випадки неправильного працевлаштування. Якщо регулятор виявить ознаки офіційної трудової діяльності, ЦПД та B2B-контракти будуть скасовувати.

Не всі підприємці захочуть переводити кожного працівника на трудовий договір, бо зміна формату співпраці призведе до збільшення витрат. Тому українці ризикують опинитися без роботи через несумлінних керівників, яких на польському ринку вистачає.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що повинні знати українці про правила перетину кордону Польщі. Для успішного в'їзду необхідно мати мінімальну суму готівки та обов'язкові документи. Серед них — підтвердження місця проживання, квиток на повернення і дійсне медичне страхування.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з українців не видадуть карту CUKR. Документ можуть отримати іноземці, які виконають чотири умови одночасно. Йдеться про наявність активного статусу PESEL UKR у конкретний період, а невиконання умов передбачає відмову в оформленні CUKR.