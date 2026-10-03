Украинцам в Германии следует подготовиться к изменениям: что ждет с 1 октября 2026 года

Улица немецкого города. Фото: Pexels

Украинцам, проживающим в Германии, стоит ознакомиться с изменениями, запланированными на октябрь 2026 года. Нововведения коснутся заработной платы в некоторых отраслях и федеральных землях, а также стоимости топлива. Мы разобрались, к чему следует готовиться нашим гражданам за рубежом в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Германии с 1 октября.

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Что будет с зарплатами в Германии

Согласно данным на сайте Федерального правительства Германии, минимальная заработная плата в октябре 2026 года останется на уровне 13,90 евро брутто в час. Месяц работы принесет не менее 2 409 евро брутто — это сумма до вычета обязательных налогов и сборов.

В то же время некоторых ждут хорошие новости. Во-первых, зарплаты в Баварии вырастут на 2,82% с 1 октября. Повышение произойдет с задержкой на шесть месяцев, а выплаты будут произведены авансом, поскольку парламент не принял соответствующие изменения в законодательство.

Во-вторых, представители некоторых квалифицированных профессий начнут получать более высокий доход со второго месяца осени. Речь идет о:

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кровельщиках — плюс 3,4%;

монтажниках строительных лесов — плюс 4,4%;

работниках розничной торговли — 14,20 евро (минимальная почасовая ставка).

"Второй этап повышения зарплат в Баварии состоится 1 сентября 2027 года и составит 2%; решение относительно третьего этапа в 2028 году еще не принято, поскольку бюджетное планирование не зашло так далеко", — говорится на специализированном портале focus.de.

Снижение цен на бензин и дизель

Федеральное правительство Германии приняло решение о снижении энергетического налога на бензин и дизельс 1 октября 2026 года. Показатель изменится на 14 центов за литр до конца декабря. С учетом соответствующей доли налога на добавленную стоимость общая цена топлива может снизиться примерно на 17 центов.

В то же время реальная стоимость на АЗС будет зависеть от многих других факторов, в частности от ситуации на мировом рынке нефти, закупочных цен и маржи заправок.

Напомним, предыдущая скидка на топливо в мае и июне 2026 года облегчила финансовое бремя для водителей. Решение продемонстрировало свою эффективность, поэтому Бундестаг и Бундесрат договорились о дальнейшем снижении налоговых ставок.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие нововведения ждут украинцев в октябре 2026 года. Изменения коснутся тарифов на электроэнергию, пенсионных выплат и правил учета внутренне перемещенных лиц. Мы разобрались, кому следует готовиться к этим нововведениям.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Польше планируют изменить правила получения удостоверения личности. С 1 декабря 2026 года не придется забирать готовый документ только по месту подачи заявления. Это упростит процедуру для людей, которые живут или работают далеко.