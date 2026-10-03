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Главная Экономика Украинцам за границей стоит приготовиться: чем удивит Германия в октябре

Украинцам за границей стоит приготовиться: чем удивит Германия в октябре

Ua ru
3 октября 2026 10:05
Украинцам в Германии следует подготовиться к изменениям: что ждет с 1 октября 2026 года
Улица немецкого города. Фото: Pexels

Украинцам, проживающим в Германии, стоит ознакомиться с изменениями, запланированными на октябрь 2026 года. Нововведения коснутся заработной платы в некоторых отраслях и федеральных землях, а также стоимости топлива. Мы разобрались, к чему следует готовиться нашим гражданам за рубежом в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Германии с 1 октября.

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Что будет с зарплатами в Германии

Согласно данным на сайте Федерального правительства Германии, минимальная заработная плата в октябре 2026 года останется на уровне 13,90 евро брутто в час. Месяц работы принесет не менее 2 409 евро брутто — это сумма до вычета обязательных налогов и сборов.

В то же время некоторых ждут хорошие новости. Во-первых, зарплаты в Баварии вырастут на 2,82% с 1 октября. Повышение произойдет с задержкой на шесть месяцев, а выплаты будут произведены авансом, поскольку парламент не принял соответствующие изменения в законодательство.

Во-вторых, представители некоторых квалифицированных профессий начнут получать более высокий доход со второго месяца осени. Речь идет о:

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  • кровельщиках — плюс 3,4%;
  • монтажниках строительных лесов — плюс 4,4%;
  • работниках розничной торговли — 14,20 евро (минимальная почасовая ставка).

"Второй этап повышения зарплат в Баварии состоится 1 сентября 2027 года и составит 2%; решение относительно третьего этапа в 2028 году еще не принято, поскольку бюджетное планирование не зашло так далеко", — говорится на специализированном портале focus.de.

Снижение цен на бензин и дизель

Федеральное правительство Германии приняло решение о снижении энергетического налога на бензин и дизельс 1 октября 2026 года. Показатель изменится на 14 центов за литр до конца декабря. С учетом соответствующей доли налога на добавленную стоимость общая цена топлива может снизиться примерно на 17 центов.

В то же время реальная стоимость на АЗС будет зависеть от многих других факторов, в частности от ситуации на мировом рынке нефти, закупочных цен и маржи заправок.

Напомним, предыдущая скидка на топливо в мае и июне 2026 года облегчила финансовое бремя для водителей. Решение продемонстрировало свою эффективность, поэтому Бундестаг и Бундесрат договорились о дальнейшем снижении налоговых ставок.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие нововведения ждут украинцев в октябре 2026 года. Изменения коснутся тарифов на электроэнергию, пенсионных выплат и правил учета внутренне перемещенных лиц. Мы разобрались, кому следует готовиться к этим нововведениям.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Польше планируют изменить правила получения удостоверения личности. С 1 декабря 2026 года не придется забирать готовый документ только по месту подачи заявления. Это упростит процедуру для людей, которые живут или работают далеко.

Германия зарплаты украинцы Цены на топливо выезд за границу
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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