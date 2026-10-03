Українцям у Німеччині слід приготуватися до змін: що чекає з 1 жовтня 2026 року

Вулиця німецького міста. Фото: Pexels

Українцям, які проживають у Німеччині, варто ознайомитися зі змінами, запланованими на жовтень 2026 року. Нововведення торкнуться заробітних плат у деяких галузях і федеральних землях, а також вартості пального. Ми розібралися, до чого готуватися нашим громадянам за кордоном найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у Німеччині з 1 жовтня.

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Що буде з зарплатами у Німеччині

Згідно з даними на сайті Федерального уряду Німеччини, мінімальна заробітна плата у жовтні 2026 року залишиться на рівні 13,90 євро брутто за годину. Місяць роботи принесе щонайменше 2 409 євро брутто — це сума до вирахування обов'язкових податків і зборів.

Водночас декого чекають хороші новини. По-перше, зарплати у Баварії зростуть на 2,82% з 1 жовтня. Підвищення відбудеться із затримкою на шість місяців, а виплати здійснять авансом, оскільки парламент не ухвалив відповідні зміни до законодавства.

По-друге, представники деяких кваліфікованих професій почнуть отримувати вищий дохід із настанням другого місяця осені. Йдеться про:

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покрівельників — плюс 3,4%;

монтажників будівельних риштувань — плюс 4,4%;

працівників роздрібної торгівлі — 14,20 євро (мінімальна погодинна ставка).

"Другий етап підвищення зарплат у Баварії відбудеться 1 вересня 2027 року і становитиме 2%; рішення щодо третього кроку у 2028 році ще не прийнято, оскільки бюджетне планування не зайшло так далеко", — йдеться на спеціалізованому порталі focus.de.

Зниження цін на бензин і дизель

Федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення про зниження енергетичного податку на бензин і дизель з 1 жовтня 2026 року. Показник зміниться на 14 центів за літр до кінця грудня. Враховуючи відповідну частку податку на додану вартість, загальна ціна пального може опуститися приблизно на 17 центрів.

Водночас реальна вартість на АЗС буде залежати від багатьох інших факторів, зокрема ситуації у світі з нафтою, закупівельних цін і маржі заправок.

Нагадаємо, попередня знижка на пальне у травні та червні 2026 року полегшила фінансовий тягар для водіїв. Рішення продемонструвало свою ефективність, тому Бундестаг і Бундесрат домовилися про подальше зниження податкових ставок.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які нововведення чекають українців у жовтні 2026 року. Зміни торкнуться тарифів на електроенергію, пенсійних виплат і правил обліку внутрішньо переміщених осіб. Ми розібралися, кому готуватися до цих нововведень.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Польщі планують змінити правила отримання посвідчення особи. З 1 грудня 2026 року не доведеться забирати готовий документ лише за місцем подання заяви. Це спростить процедуру для людей, які живуть або працюють далеко.