Квитанция и смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине провели внеплановую проверку операторов газораспределительных сетей по инициативе ГК "Нафтогаз Украины". Регулятор выявил нарушения, касающиеся учета природного газа, показаний счетчиков и передачи данных. По результатам проверок одна из компаний получила штрафные санкции, а две другие — предупреждения.

Об этом сообщается на официальном сайте "Нафтогаза", передают Новини.LIVE.

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Какие компании попали под проверку

"Нафтогаз" обратился в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой провести проверки в рамках системной работы по защите интересов бытовых потребителей и контролю за соблюдением законодательства участниками газового рынка.

Регулятор провел внеплановые проверки трех операторов газораспределительных сетей — ЧАО "Гадячгаз", АО "Лубныгаз", также ЧАО "Шепетовкагаз" и выявил ряд нарушений.

В частности, речь идет о несвоевременном контрольном снятии показаний газовых счетчиков, проведении контрольных осмотров узлов учета и определении объемов потребленного природного газа. Также замечания касались передачи соответствующей информации на информационную платформу оператора газотранспортной системы Украины.

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НКРЭКП применила штрафные санкции к "Шепетовкагаз" и обязала принять меры по устранению нарушений. В то же время ЧАО "Гадячгаз" и АО "Лубныгаз" получили предупреждение о недопущении подобных нарушений в дальнейшей деятельности.

Почему это важно для потребителей

Недобросовестная работа газовых компаний напрямую затрагивает интересы и права бытовых потребителей, ведь неправильный учет газа влияет на сумму начислений. Соответственно, некоторые украинцы могли платить больше, тогда как другие могли недоплачивать.

"Достоверный учет природного газа напрямую влияет на правильность начислений бытовым потребителям", — подчеркнули в "Нафтогазе".

В компании заверили, что и в дальнейшем будут прилагать все усилия для выявления возможных нарушений, которые могут приводить к погрешностям в начислениях за потребленный газ.

Когда передавать показания счетчиков газа

Чтобы не переплачивать за "голубое топливо", потребители со своей стороны должны надлежащим образом выполнять обязательства. Передавать оператору ГРМ актуальные показания счетчиков газа нужно каждый месяц с 1 по 5 число.

При этом важно учесть, что с 28 ноября 2026 года "Нафтогаз" не будет принимать показания через личный кабинет на сайте my.gas.ua и через онлайн-форму.

Потребители могут передать данные следующими способами:

через личный кабинет на сайте своего оператора ГРМ;

через мобильное приложение "Куб";

через чат-бот или по телефону, указанному в платежке за доставку газа;

указав показания в оплаченном счете оператора ГРМ.

Также Новини.LIVE сообщали о правилах начисления платы за доставку газа. Счета остаются обязательными для всех бытовых потребителей. Однако предусмотрены исключения, когда можно не платить.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что тариф на газ может увеличиться в несколько раз. С предложением о повышении цен выступил МВФ. По одному из сценариев стоимость кубометра газа может достичь 22 грн.