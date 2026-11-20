Платіжка та смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні провели позапланову перевірку операторів газорозподільних мереж за ініціативою ГК "Нафтогаз України". Регулятор виявив порушення, які стосуються обліку природного газу, показань лічильників та передавання даних. За результатами перевірок одна з компаній отримала штрафні санкції, а дві інші — застереження.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Нафтогазу", передають Новини.LIVE.

Реклама

Які компанії потрапили під перевірку

"Нафтогаз" звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) для проведення перевірок в межах системної роботи із захисту інтересів побутових споживачів та контролю за дотриманням законодавства учасниками газового ринку.

Регулятор провів позапланові перевірки трьох операторів газорозподільних мереж ПрАТ "Гадячгаз", АТ "Лубнигаз" та ПрАТ "Шепетівкагаз" та виявив низку порушень.

Зокрема, йдеться про несвоєчасне контрольне зняття показань газових лічильників, проведення контрольних оглядів вузлів обліку та визначення обсягів спожитого природного газу. Також зауваження стосувалися передавання відповідної інформації до Інформаційної платформи Оператора газотранспортної системи України.

Читайте також:

Порушників оштрафували

НКРЕКП застосувала штрафні санкції до "Шепетівкагаз" та зобов'язала вжити заходів для усунення порушень. Водночас ПрАТ "Гадячгаз" та АТ "Лубнигаз" отримали застереження щодо недопущення подібних порушень у подальшій діяльності.

Чому це важливо для споживачів

Недбала робота газових компаній напряму зачіпає інтереси та права побутових споживачів, адже неправильний облік газу впливає на суму нарахувань. Відповідно, деякі українці могли платити більше, тоді як інші могли недоплачувати.

"Достовірний облік природного газу безпосередньо впливає на правильність нарахувань побутовим споживачам", — наголосили у "Нафтогазі".

У компанії запевнили, що й надалі будуть докладати всіх зусиль для виявлення можливих порушень, які можуть призводити до похибок у нарахуваннях за спожитий газ.

Коли передавати показники газу

Щоб не платити зайве за "блакитне паливо" споживачі й зі свого боку мають належним чином виконувати зобов'язання. Передавати оператору ГРМ актуальні показники лічильників газу потрібно кожного місяця з 1 по 5 число.

При цьому важливо врахувати, що з 28 листопада 2026 року "Нафтогаз" не прийматиме показники через особистий кабінет на сайті my.gas.ua та через онлайн-форму.

Споживачі можуть передати дані такими способами:

через особистий кабінет на сайті свого оператора ГРМ;

через мобільний застосунок "Куб";

через чат-бот або за телефоном, вказаним на платіжці за доставку газу;

зазначивши показники у сплаченому рахунку оператора ГРМ.

Також Новини.LIVE інформували про правила нарахування плати за доставку газу. Платіжки залишаються обов'язковими для всіх побутових споживачів. Однак передбачені виключення, коли можна не платити.

Крім того, Новини.LIVE писали, що тариф на газ може збільшитися у кілька разів. З пропозицією підвищення цін виступив МВФ. За одного з сценаріїв вартість кубомента газу може сягнути 22 грн.