Платіжка та гроші на тлі газової плити. Фото: Новини.LIVE

Українці щомісяця отримують по дві платіжки за газ. В одній нарахування за фактично спожиті обсяги, а в іншій — плата за розподіл "блакитного палива". Навіть якщо газом у будинку чи квартирі ніхто не користується, друга платіжка продовжує надходити, а обов'язок сплачувати її нікуди не зникає. Для зупинки нарахувань необхідно виконати спеціальну процедуру.

Про це повідомляє компанія "Газмережі", передають Новини.LIVE.

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Правила нарахування плати за доставку газу

Споживачі можуть хибно вважати, що відсутність споживання природного газу є підставою для припинення нарахувань за розподіл палива. Насправді все не так просто.

Згідно з правилами, плату за доставку газу нараховують, якщо:

домогосподарство залишається приєднаним до газорозподільної мережі;

газопостачання тимчасово припинене;

газове обладнання опломбоване;

договір розподілу природного газу залишається чинним.

Як розраховується платіж

Розмір оплати розраховують на підставі обсягу спожитого "блакитного палива" за попередній газовий рік, який охоплює період із 1 жовтня до 30 вересня.

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Якщо протягом цього часу домогосподарство не користувалося газом або ж споживання було меншим за встановлений мінімум, застосовується мінімальна річна замовлена потужність. В такому випадку все залежить від встановлених у будинку газових приладів.

Як розраховується величина:

39 кубометрів — якщо газ потрібен лише для приготування їжі;

— якщо газ потрібен лише для приготування їжі; 126 кубометрів — якщо його використовують для приготування їжі та підігріву води;

— якщо його використовують для приготування їжі та підігріву води; 314 кубометрів — за комплексного використання газу, зокрема для опалення, а також для непобутових споживачів.

У разі нульового споживання за весь газовий рік, домогосподарству нараховують мінімальну річну замовлену потужність обсягом 39 кубометрів. Цю суму ділять на 12 (місяців) та множать на тариф оператора ГРМ. В результаті виходить розмір щомісячного платежу.

Чи можна законно не платити за розподіл газу

Для припинення нарахувань за доставку газу, якщо домогосподарство ним взагалі не користується, власник житла має розірвати відповідний договір. Для цього необхідно звернутися до оператора ГРМ у своєму регіоні та подати заяву.

"Плата нараховується з урахуванням повного календарного місяця, у якому договір було розірвано", — уточнили фахівці компанії "Газмережі".

Перш ніж подавати заяву споживачам рекомендують уточнити:

технічні умови від'єднання від газорозподільної мережі;

порядок розірвання договору;

вартість відповідних послуг;

умови майбутнього відновлення газопостачання.

Газовики зазначають, що у деяких випадках збереження мінімального платежу може виявитися фінансово вигіднішим, ніж повторне приєднання до газорозподільної мережі, якщо у майбутньому виникне така необхідність.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про тарифи на газ у листопаді. Для більшості побутових споживачів зберігається ціна у 7,96 грн за кубометр. При цьому можна отримати знижку від "Нафтогазу".

Також Новини.LIVE писали, що лічильники газу підлягають періодичній повірці. Залежно від типу приладу процедура проводиться раз на 2 або 8 років. Усі витрати, пов'язані з обслуговуванням лічильника, здійснюються за рахунок постачальників послуг.