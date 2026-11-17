Счет и деньги на фоне газовой плиты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы ежемесячно получают по два счета за газ. В одном — начисления за фактически потребленные объемы, а в другом — плата за распределение "голубого топлива". Даже если газом в доме или квартире никто не пользуется, вторая платежка продолжает приходить, а обязанность ее оплачивать никуда не исчезает. Чтобы приостановить начисления, необходимо выполнить специальную процедуру.

Об этом сообщает компания "Газсети", передают Новини.LIVE.

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Правила начисления платы за доставку газа

Потребители могут ошибочно полагать, что отсутствие потребления природного газа является основанием для прекращения начислений за распределение топлива. На самом деле все не так просто.

Согласно правилам, плату за доставку газа начисляют, если:

домохозяйство остается подключенным к газораспределительной сети;

газоснабжение временно приостановлено;

газовое оборудование опломбировано;

договор о распределении природного газа остается в силе.

Как рассчитывается платеж

Размер оплаты рассчитывается на основании объема потребленного "голубого топлива" за предыдущий газовый год, который охватывает период с 1 октября по 30 сентября.

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Если в течение этого времени домохозяйство не пользовалось газом или же потребление было меньше установленного минимума, применяется минимальная годовая заказанная мощность. В таком случае все зависит от установленных в доме газовых приборов.

Как рассчитывается величина:

39 кубометров — если газ нужен только для приготовления пищи;

— если газ нужен только для приготовления пищи; 126 кубометров — если газ используется для приготовления пищи и нагрева воды;

— если газ используется для приготовления пищи и нагрева воды; 314 кубометров — при комплексном использовании газа, в частности для отопления, а также для небытовых потребителей.

В случае нулевого потребления за весь газовый год домохозяйству начисляют минимальную годовую заказанную мощность в объеме 39 кубометров. Эту сумму делят на 12 (месяцев) и умножают на тариф оператора ГРМ. В результате получается размер ежемесячного платежа.

Можно ли законно не платить за распределение газа

Для прекращения начислений за доставку газа, если домохозяйство им вообще не пользуется, владелец жилья должен расторгнуть соответствующий договор. Для этого необходимо обратиться к оператору ГРМ в своем регионе и подать заявление.

"Плата начисляется с учетом полного календарного месяца, в котором договор был расторгнут", — уточнили специалисты компании "Газсети".

Прежде чем подавать заявление, потребителям рекомендуется уточнить:

технические условия отключения от газораспределительной сети;

порядок расторжения договора;

стоимость соответствующих услуг;

условия будущего возобновления газоснабжения.

Газовики отмечают, что в некоторых случаях сохранение минимального платежа может оказаться финансово выгоднее, чем повторное подключение к газораспределительной сети, если в будущем возникнет такая необходимость.

Ранее Новини.LIVE сообщали о тарифах на газ в ноябре. Для большинства бытовых потребителей сохраняется цена в 7,96 грн за кубометр. При этом можно получить скидку от "Нафтогаза".

Также Новини.LIVE писали, что счетчики газа подлежат периодической поверке. В зависимости от типа прибора процедура проводится раз в 2 или 8 лет. Все расходы, связанные с обслуживанием счетчика, осуществляются за счет поставщиков услуг.