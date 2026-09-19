Пересечение границы ЕС для украинцев: кому могут отказать в оформлении ETIAS

Пограничный пункт пропуска. Фото: Google Maps

Гражданам третьих стран для пересечения границ ЕС придется оформлять специальное разрешение. Это предусмотрено системой ETIAS, запуск которой изначально планировался на конец 2026 года, но впоследствии был отложен на неопределенный срок. И хотя конкретных сведений о введении нового механизма контроля нет, не помешает узнать, в каких случаях могут отказать в выдаче ETIAS.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Travel to Europe.

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Почему могут отказать в оформлении разрешения ETIAS

Подача заявки не ограничится предоставлением пакета документов. Контролирующему органу придется тщательно проверять каждого претендента на ETIAS с целью минимизации риска нелегальной миграции. Поэтому необходимо тщательно подготовиться, прежде чем приступать к процедуре.

Заявку могут отклонить, если получатель услуги:

использовал проездной документ, который ранее был утерян, похищен, незаконно присвоен или признан недействительным;

представляет угрозу безопасности (в частности эпидемиологической) и легальной миграции;

не ответил на запрос о предоставлении дополнительной информации/документов в установленный срок, не явился на собеседование;

ранее получил отказ во въезде и пребывании на территории ЕС, что сопровождалось внесением соответствующей записи в информационную систему SIS.

"Кроме того, компетентный орган не сможет удовлетворить заявку при наличии обоснованных сомнений в достоверности и правдивости данных или документов, предоставленных заявителем", — уточнили на портале.

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Более того, даже после оформления разрешения на поездку существует возможность его отмены или аннулирования. Среди вероятных причин — несоответствие условиям на момент подачи заявки или во время использования ETIAS. Поэтому необходимо проверять статус своего документа перед поездкой, дабы избежать неожиданных проблем.

Зачем нужно разрешение ETIAS

Новую систему проверки хотят ввести для усиления контроля за поездками граждан третьих стран, которые могут пересекать внешние границы ЕС и Шенгенской зоны по безвизовому режиму. Предварительная выдача разрешения на въезд поможет автоматически выявлять риски и противодействовать нелегальной миграции.

Дополнительным преимуществом системы считается ускорение проверок на границе и предотвращение больших очередей в пунктах пропуска. При этом все остальные правила въезда в ЕС останутся в силе: ETIAS не заменит отдельную визу, разрешение на пребывание и пр.

Известно, что документ будут выдавать максимум на три года (или до истечения срока действия загранпаспорта), после чего придется заново подавать заявку. Также планируется взимать административный сбор в размере 20 евро.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны декларировать наличные деньги на границе. Речь идет о сумме, превышающей установленный лимит — 10 000 евро в эквиваленте. В противном случае путешественникам грозит строгое наказание в виде штрафной санкции, которая составляет 20% от суммы превышения.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы в Польше могут получить новый статус. Речь идет о карте CUKR, которая дает право на легальное пребывание в течение трех лет. Документ выдают только заявителям с активным статусом PESEL UKR, выполнившим обязательные требования для оформления.