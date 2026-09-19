Перетин кордону ЄС для українців: кому можуть відмовити в оформленні ETIAS

Прикордонний пункт пропуску. Фото: Google Maps

Громадянам третіх країн для перетину кордонів ЄС доведеться оформлювати спеціальний дозвіл. Це передбачено системою ETIAS, яку спочатку планували запустити наприкінці 2026 року, а згодом перенесли на невизначений термін. І хоча конкретики стосовно запровадження нового механізму контролю немає, не завадить дізнатися, в яких випадках можуть відмовити у видачі ETIAS.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Travel to Europe.

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Чому можуть не оформити дозвіл ETIAS

Подача заявки не обмежуватиметься наданням пакета документів. Контролюючому органу доведеться ретельно перевіряти кожного претендента на ETIAS задля мінімізації ризику нелегальної міграції. Тому необхідно ретельно підготуватися, перш ніж починати процедуру.

Заявку можуть відхилити, якщо отримувач послуги:

використав проїзний документ, який раніше було втрачено, викрадено, незаконно привласнено або визнано недійсним;

становить загрозу безпеці (зокрема епідеміологічній) та легальній міграції;

не відповів на запит щодо надання додаткової інформації/документів у встановлений термін, не з’явився на співбесіду;

раніше отримав відмову у в’їзді та перебуванні на території ЄС, що супроводжувалося внесенням відповідного запису до інформаційної системи SIS.

"Також компетентний орган не зможе задовольнити заявку за наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності та правдивості даних або документів, наданих заявником", — уточнили на порталі.

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Більше того, навіть після оформлення дозволу на подорож існує можливість його скасування чи анулювання. Серед імовірних причин — невідповідність умовам на момент подання заявки чи під час використання ETIAS. Тому необхідно перевіряти статус свого документа перед поїздкою для уникнення неочікуваних проблем.

Навіщо потрібен дозвіл ETIAS

Нову систему перевірки хочуть запровадити для посилення контролю подорожей громадян третіх країн, які можуть перетинати зовнішні кордони ЄС і Шенгенської зони за безвізовим режимом. Попередня видача дозволу на в’їзд допоможе автоматично виявити ризики і протистояти нелегальній міграції.

Додатковою перевагою системи вважають прискорення перевірок на кордоні та уникнення великих черг у пунктах пропуску. При цьому всі інші правила в’їзду в ЄС будуть збережені: ETIAS не стане заміною окремої візи, дозволу на перебування тощо.

Відомо, що документ видаватимуть на три роки максимум (або до завершення терміну дії закордонного паспорта), після чого доведеться заново подавати заявку. Також планується стягнення адміністративного збору в розмірі 20 євро.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці повинні декларувати готівку на кордоні. Йдеться про суму, яка перевищує встановлений ліміт — 10 000 євро в еквіваленті. Інакше мандрівникам загрожує суворе покарання у вигляді штрафної санкції. Вона становить 20% від розміру перевищення.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці в Польщі можуть отримати новий статус. Йдеться про карту CUKR, яка дає право на легальне перебування протягом трьох років. Видають документ лише заявникам із активним статусом PESEL UKR, які виконали обов’язкові вимоги для оформлення.