Сотрудник Национального банка. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк выпустил особенную монету из серебра 999 пробы. Она посвящена защитнику и покровителю Киева — архистратигу Михаилу. Уже не в первый раз регулятор чеканит памятные изделия из драгоценных металлов, изображая на реверсе главного архангела. Украинцы смогут приобрести новый экземпляр в официальном онлайн-магазине нумизматической продукции НБУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

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Как выглядит новая монета от НБУ

Регулятор ввел в обращение монету под названием "Архистратиг Михаил" в пятницу, 20 ноября. Весь тираж — всего до 15 000 штук — изготовлен из серебра 999 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г (тройская унция), а номинал памятного изделия — 10 гривен.

"В центральной части потолка операционного зала Национального банка возвышается фигура архистратига Михаила — защитника и покровителя Киева, изображенного в доспехах римского полководца", — пояснили в пресс-службе регулятора.

Серебряная монета "Архистратиг Михаил". Фото: НБУ

Дизайн монеты характеризуется такими элементами:

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аверс — орнаментальный элемент витражного оформления здания НБУ, обозначение номинала и года чеканки;

реверс — образ архистратига Михаила, локальная позолота, надпись по кругу «…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла» (строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки").

Продажа монет будет осуществляться через онлайн-магазин нумизматической продукции НБУ, а также банки-дистрибьюторы. О начале реализации металлических изделий отдельно сообщат на сайтах финансовых учреждений, поэтому заинтересованным лицам необходимо следить за обновлением информации.

"Архистратиг Михаил" из золота

В онлайн-магазине НБУ можно найти золотую монету "Архистратиг Михаил", введенную в обращение около года назад — в декабре 2025-го. Регулятор выпустил 3 500 штук номиналом 20 гривен с содержанием драгоценного металла всего 7,78 г.

Но с учетом текущей стоимости золота (3 570 долларов за унцию, согласно данным сайта Gold Price), купить монету можно за 59 134 грн. Нумизматы рассматривают изделие как инвестиционный актив, ведь металл имеет тенденцию к удорожанию.

По состоянию на 20 ноября в онлайн-магазине нумизматической продукции Национального банка в наличии осталось всего 1287 экземпляров. Но один человек может приобрести не более пяти штук.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что НБУ планирует завершить процесс вывода из обращения монет номиналом 10 копеек. Украинцы смогут обменять их на купюры или другие монеты в любом банке. Но некоторые копейки стоят гораздо больше своего номинала, поэтому лучше продать их коллекционерам.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие старые украинские монеты принесут владельцам большой доход. За 25 копеек со штампом 2Гам нумизматы могут дать до 2 000 грн в среднем. А разновидность 5.1ААв этого же номинала стоит от 2 500 до 4 000 грн в ноябре 2026 года.