Працівник Національного банку. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк випустив особливу монету зі срібла 999 проби. Її присвятили захиснику та покровителю Києва — архістратигу Михаїлу. Вже не вперше регулятор карбує пам’ятні вироби з дорогоцінних металів, зображуючи на реверсі головного архангела. Українці зможуть придбати новий екземпляр в офіційному онлайн-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на сайт Національного банку України.

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Який вигляд у нової монети від НБУ

Регулятор ввів в обігу монету під назвою "Архістратиг Михаїл" у п’ятницю, 20 листопада. Весь тираж — всього до 15 000 штук — виготовили зі срібла 999 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г (тройська унція), а номінал пам’ятного виробу — 10 гривень.

"У центральній частині стелі операційної зали Національного банку височіє постать архістратига Михаїла — захисника і покровителя Києва, зображеного в латах римського полководця", — пояснили в пресслужбі регулятора.

Срібна монета "Архістратиг Михаїл". Фото: НБУ

Дизайн монети характеризується такими елементами:

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аверс — орнаментальний елемент вітражного оформлення будівлі НБУ, позначення номіналу і року карбування;

реверс — образ архістратига Михаїла, локальна позолота, напис по колу "…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла" (рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки").

Продаж монет будуть здійснювати через онлайн-магазин нумізматичної продукції НБУ, а також банки-дистриб’ютори. Про старт реалізації металевих виробів окремо повідомлять на сайтах фінансових установ, тож зацікавленим особам необхідно слідкувати за оновленням інформації.

"Архістратиг Михаїл" із золота

В онлайн-магазині НБУ можна знайти золоту монету "Архістратиг Михаїл", введену в обігу близько року тому — в грудні 2025-го. Регулятор випустив 3 500 штук номіналом 20 гривень зі вмістом дорогоцінного металу всього 7,78 г.

Але враховуючи актуальну вартість золота (3 570 доларів за унцію, згідно з даними сайту Gold Price), купити цю монету можна за 59 134 грн. Нумізмати вбачають у виробі інвестиційний актив, адже метал має тенденцію до дорожчання.

Станом на 20 листопада в онлайн-магазині нумізматичної продукції Національного банку залишилося в доступні всього 1287 екземплярів. Проте одна особа може придбати не більше п’яти штук.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що НБУ планує завершити процес виведення з обігу монет номіналом 10 копійок. Українці зможуть обміняти їх на купюри чи інші монети в будь-якому банку. Але деякі копійки коштують набагато більше свого номіналу, тому краще їх продати колекціонерам.

Також Новини.LIVE розповідали, які старі українські монети принесуть власникам великий дохід. За 25 копійок зі штампом 2Гам нумізмати можуть дати до 2 000 грн у середньому. А різновид 5.1ААв цього ж номіналу коштує від 2 500 до 4 000 грн у листопаді 2026 року.