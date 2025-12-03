Видео
Главная Экономика Украинцам 40+ обещают по 2000 грн — за что будут платить в 2026

Украинцам 40+ обещают по 2000 грн — за что будут платить в 2026

Дата публикации 3 декабря 2025 15:04
Новые выплаты для украинцев 40+ в 2026 году — сумма и как можно будет потратить деньги
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В следующем году украинцы старше 40 лет смогут оформить выплаты на комплексное медицинское обследование — национальный чекап. Чтобы получить деньги, нужно будет оформить заявку через приложение "Дія".

О том, какую сумму на медицинское обследование смогут получить украинцы 40+ с 1 января 2026 года и как можно будет потратить эти деньги, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько денег получат украинцы на медицинское обследование

По данным Министерства здравоохранения, в 2026 году на реализацию этой программы планируют выделить 10 миллиардов гривен. Планируется, что участие в программе примут до 5 млн украинцев, как в государственных, так и в частных клиниках.

На каждого участника программы государство выделит 2 000 грн. Расчет за услугу будет проводиться Дія.карточкой. В чекап будет входить:

  • консультация врача;
  • рекомендации по образу жизни: питание, физическая активность;
  • анализы крови — гликированный гемоглобин и липидограмму (оценка риска сердечно-сосудистых болезней и диабета);
  • в случае необходимости — лечение артериальной гипертензии и рецепты по программе "Доступные лекарства".

Сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет и нарушения ментального здоровья остаются главной причиной смерти в Украине. Поэтому новая программа поможет вовремя выявить проблемы и снизить риски.

Почему после 40 лет важно проходить чекап организма

Врачи советуют проходить скрининг здоровья ежегодно после 40 лет, особенно тем, кто имеет хронические заболевания или генетическую предрасположенность. Базовый чекап после 40 лет включает:

  • ЭКГ;
  • анализ крови на глюкозу;
  • общий анализ крови и мочи;
  • для женщин — осмотр гинеколога, кольпоскопия, цитология, УЗИ молочных желез или маммография;
  • для мужчин — осмотр уролога и анализ простат-специфического антигена.

Украинцам 40+ стоит помнить, что регулярные обследования помогают выявлять проблемы на ранних стадиях, когда лечение эффективнее и дешевле.

Ранее мы писали, что украинцы продолжают подавать заявки на программу "Зимняя поддержка" с единовременной выплатой 1000 грн. Некоторые уже получили деньги, но не все будут иметь такую возможность.

Также мы рассказывали, что в декабре людей в возрасте 60+ ждут новые изменения, о которых все еще не все знают. Это касается дополнительных выплат, которые могут оформить пенсионеры до конца этого года.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
