Головна Економіка Українцям 40+ обіцяють по 2000 грн — за що платитимуть у 2026

Українцям 40+ обіцяють по 2000 грн — за що платитимуть у 2026

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 15:04
Нові виплати для українців 40+ у 2026 році — сума та як можна буде витратити гроші
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Наступного року українці старше 40 років зможуть оформити виплати на комплексне медичне обстеження — національний чекап. Щоб отримати гроші, потрібно буде оформити заявку через додаток "Дія". 

Про те, яку суму на медичне обстеження зможуть отримати українці 40+ з 1 січня 2026 року та як можна буде витратити ці гроші, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки грошей отримають українці на медичне обстеження

За даними Міністерства охорони здоров'я, у 2026 році на реалізацію цієї програми планують виділити 10 мільярдів гривень. Планується, що участь у програмі візьмуть до 5 млн українців, як у державних, так і в приватних клініках.

На кожного учасника програми держава виділить 2 000 грн. Розрахунок за послугу проводитиметься Дія.карткою. До чекапу входитиме:

  • консультація лікаря;
  • рекомендації щодо способу життя: харчування, фізична активність;
  • аналізи крові — глікований гемоглобін та ліпідограму (оцінка ризику серцево-судинних хвороб і діабету);
  • у разі потреби — лікування артеріальної гіпертензії та рецепти за програмою "Доступні ліки".

Серцево-судинні хвороби, цукровий діабет та порушення ментального здоров'я залишаються головною причиною смерті в Україні. Тож нова програма допоможе вчасно виявити проблеми й знизити ризики.

Чому після 40 років важливо проходити чекап організму

Лікарі радять проходити скринінг здоров'я щороку після 40 років, особливо тим, хто має хронічні захворювання або генетичну схильність. Базовий чекап після 40 років включає:

  • ЕКГ;
  • аналіз крові на глюкозу;
  • загальний аналіз крові та сечі;
  • для жінок — огляд гінеколога, кольпоскопія, цитологія, УЗД молочних залоз або мамографія;
  • для чоловіків — огляд уролога та аналіз простат-специфічного антигену.

Українцям 40+ варто пам'ятати, що регулярні обстеження допомагають виявляти проблеми на ранніх стадіях, коли лікування ефективніше і дешевше.





Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
